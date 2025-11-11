บุกรวบคากุฏิ พระมั่วสุมเสพไอซ์กับเพื่อนชาย ก่อนขยายผลได้ตัวเอเย่นต์อีกราย

ตำรวจ 191 บุกจับพระวัดย่านรามอินทรา กม.13 มั่วสุมเสพไอซ์กับเพื่อนชายในกุฏิ ก่อนขยายผลจับกุมเอเย่นต์ได้อีก 1 ราย
วันนี้ (11 พ.ย.) พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พร้อมด้วยชุดสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 เข้าตรวจค้นบริเวณกุฏิภายในวัดแห่งหนึ่ง ย่านรามอินทรา กม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โดยการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ ได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านสายด่วน 191 ว่ามีพระชื่อ “พระประจบ” มีพฤติกรรมมั่วสุม ไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ และมีชายหนุ่มเข้าออกกุฏิเป็นประจำ
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเฝ้าสังเกตการณ์ ก่อนเข้าตรวจค้นในช่วงบ่ายพบพระประจบ ลงมารับพัสดุ หน้ากุฏิ เมื่อตรวจภายในกล่องพบไอซ์จำนวน 3 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 3 กรัม จากการสอบถาม พระประจบยอมรับว่า สั่งซื้อยาเสพติดมาเสพกับเพื่อนชายภายในกุฏิ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายนิปุณ อายุ 42 ปี ผู้ขายไอซ์ พร้อมของกลางไอซ์ 5 กรัม เครื่องชั่งดิจิตอล และอุปกรณ์แพ็คพัสดุส่งยาเสพติด เบื้องต้นนายนิปุณให้การรับสารภาพว่า เสพและจำหน่ายยาไอซ์ รวมถึงเปิดเผยว่าตนติดเชื้อ HIV และอยู่ระหว่างการรักษา
เจ้าหน้าที่ได้ให้พระพี่เลี้ยงประกอบพิธีลาสิกขาให้พระประจบ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปดำเนินคดี โดยแจ้งข้อหา มีไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์)
ส่วนนายนิปุณ ถูกแจ้งขัอหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพื่อการค้า และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ทั้งหมดถูกส่งตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวน สน.บางเขน และ สน.โชคชัย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป