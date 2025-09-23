ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด! "สารวัตรแจ๊ะ" ลุยจับแก๊งค้ายาแต่ทรงผมใหม่ดูอปป้าจนกลบข่าว

ปฏิบัติการสืบนครบาลทลายแก๊งค้ายาเสพติดที่ใช้ชุดไรเดอร์บังหน้า โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 รายพร้อมของกลางจำนวนมาก แต่ที่สะดุดตาชาวเน็ตไม่แพ้การจับกุมคือ ลุคใหม่ของ "สารวัตรแจ๊ะ" ที่มาในทรงผมสไตล์เกาหลีจนได้รับฉายาใหม่ว่า "โอปป้าแจ๊ะ"
วันนี้ (23 ก.ย.) เพจ “ดาวแปดแฉก” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอปฏิบัติการของทีมสืบสวนนครบาลที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาย 2 ราย และหญิง 1 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนมาก โดยผู้ต้องหากลุ่มนี้มีพฤติกรรมใช้ชุดไรเดอร์ในการอำพรางตัวเพื่อส่งยาเสพติด
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณหอพักแห่งหนึ่งในแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ หลังจากที่ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ ผบก.สส.บช.น. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายนี้ ที่มักจะใช้ชุดไรเดอร์ในการส่งยาเสพติด โดยพบพิรุธจากชายสวมชุดไรเดอร์ที่ไม่ได้นำอาหารมาส่งตามปกติ แต่กลับมีท่าทีลับๆ ล่อๆ บริเวณถังขยะและมักจะล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกางเกง
ทีมสืบสวนจึงได้ลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งพบชายต้องสงสัยสวมชุดไรเดอร์จอดรถอยู่บริเวณถังขยะ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและพบถุงพลาสติกบรรจุยาอีซุกซ่อนอยู่ในรองเท้าของชายคนดังกล่าว ซึ่งในตอนแรกชายคนนี้ปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายใดๆ
จากการสอบสวน ชายคนนี้ยอมรับว่าจะนำยามาส่งให้คนในหอพัก เจ้าหน้าที่จึงขยายผลเข้าตรวจสอบผู้ต้องหาอีก 2 รายที่อยู่ในหอพัก และพบยาไอซ์จำนวน 20 กรัมซุกซ่อนอยู่ในกางเกง
นอกเหนือจากยาเสพติดที่พบในตัวผู้ต้องหาแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบยาเสพติดประเภทอื่นๆ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแบ่งบรรจุเพื่อส่งให้กับลูกค้าอีกหลายรายการ โดยจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่ นอกจากนี้ ระหว่างการเข้าจับกุมยังมีการโอนเงินจากลูกค้าที่สั่งซื้อยาเสพติดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากปฏิบัติการจับกุมในครั้งนี้แล้ว ยังเป็นที่น่าสนใจว่าชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกับทรงผมใหม่ของ "สารวัตรแจ๊ะ" ที่มาในลุค "หนุ่มเกาหลี" โดยไม่มีการสวมหมวกไหมพรมเหมือนเช่นเคย จนชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเป็น "โอปป้าแจ๊ะ"