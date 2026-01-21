ปิดคดีศพจมกองเลือด! ที่แท้พ่อเลี้ยงฟันลูกเลี้ยงดับ อ้างแค้นโดนปาข้าวของใส่

กำแพงเพชร–คดีหนุ่ม 40 ปี ถูกฟันเลือดกระจายทั่วบ้านพักเมืองกำแพงเพชรคลี่คลาย หลังพ่อเลี้ยงยอมมอบตัว สารภาพใช้มีดถางหญ้าฟัน อ้างรับไมได้พฤติกรรมดื่มเหล้า เสพยาเสพติด ชอบโวยวาย ก่อนก่อเหตุสุดทนปาถ้วยชามใส่
วันนี้ (21 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ได้ควบคุมตัวนายหมวก (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ชาว อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของนายนิพล อายุ 40 ปี ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากช่วงเช้าวันเดียวกันได้เกิดเหตุมีคนใช้มีดถางหญ้าจ้วงฟันนายนิพลจนเลือดนองพื้นและกระจายไปทั่วบ้านก่อนที่นายนิพลจะเสียชีวิตคาบ้าน กระทั่งต่อมานายหมวกได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยรับสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายนายนิพลจนเสียชีวิตเอง
โดยนายหมวกให้การว่าตนมีภรรยาที่มีลูกติดมาด้วย 1 คนคือนายนพลซึ่งที่ผ่านมาตนก็รักและเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี แต่ผู้ตายกับมีพฤติกรรมติดสุรา เสพยาเสพติด และมักก่อเหตุโวยวายอาระวาดถึงขั้นขู่จะฆ่าตนและภรรยาเป็นประจำ ทำให้ทั้งคนในครอบครัวตนและชาวบ้านต่างพากันเอือมระอาในพฤติกรรม กระทั่งก่อนเกิดเหตุนายนิพลได้ดื่มเหล้าขาวมาจนเมาและเข้าไปหาเรื่องด่าทอตนที่กำลังนั่งอยู่ใต้ถุนบ้าน จากนั้นได้ถือถ้วยชามมาปาใส่ตนอย่างรุนแรง ด้วยความกลัวว่าจะถูกทำร้ายจึงระงับอารมณ์ไม่อยู่ ตนจึงคว้ามีดเหรียญหรือมีดดายหญ้าออกมาป้องกันตัวและฟันใส่ผู้ตายไปเต็มแรง ซึ่งเป็นจังหวะที่ผู้ตายยกมือขึ้นมาป้องตัวทำให้คมมีดบาดเข้าที่มือเป็นแผลฉกรรจ์
ส่วนรอยเลือดที่กระจายไปทั่วบ้านนั้นอาจเป็นไปได้ว่าผู้ตายได้วิ่งหนีขณะที่ตนก็วิ่งออกจากบ้านไปเช่นกัน จากนั้นผู้ตายอาจพยายามหาผ้ามาพันแผลจึงเดินไปมาภายในบ้านก่อนจะเสียงเลือดมากและสิ้นใจลงในที่สุด ต่อมาหลานสาวของตนได้ไปพบว่านายนิพลเสียชีวิตแล้วดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้บันทึกคำให้การและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.