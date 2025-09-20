หนุ่มหัวร้อนซื้อเบียร์ไม่มีตังค์จ่าย อายถูกพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อต่อว่า ควงมีดแทงคอเลือดอาบ

หนุ่มเสียหน้าซื้อเบียรไม่จ่ายเงิน ถูกพนักร้านต่อว่า ก่อนเดินกลับไปพกมีดบุกแทงคอพนักงานร้านสะดวกซื้อ เลือดอาบแล้วหลบหนี
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 68 เวลาประมาณ 23.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ด ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่ลำคอได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งภายในซอยวัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรีบตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุบริเวณเคาน์เตอร์พบคราบเลือดจำนวนมากพบอาวุธมีดเปื้อนเลือดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตกอยู่ที่พื้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บคือนางสาวกนิษฐา แสงจันทร์ อายุ 32 ปี เป็นพนักงานภายในร้านถูกอาวุธมีดแทงบริเวณลำคอและบริเวณแขน อาการสาหัส พลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
จากการสอบสวน น.ส.กนิษฐา ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเมื่อประมาณ 21.00 น. ชายคนก่อเหตุ(ไม่ทราบชื่อสกุล)ได้มาซื้อเหล้าขาวแล้วมาพูดจาจีบน้องพนักงานในสาขาและไม่ยอมจ่ายเงินค่าเหล้า ทำให้ลูกค้าที่อยู่ด้านหลังไม่สามารถจ่ายเงินได้ น.ส.กนิษฐา จึงได้ขอให้ชายคนดังกล่าวจ่ายเงินและให้หลบให้ลูกค้าด้านหลัง ซึ่งอาจทำให้ชายดังกล่าวไม่พอใจ ต่อมาเวลาประมาณ 22.45 น. ชายคนดังกล่าวได้กลับมาที่โลตัส โกเฟรช สาขาวิภารามปาก พร้อมอาวุธมีด โวยวายพูดจาด่าทอ น.ส.กนิษฐา
จากนั้นได้เดินปรี่เข้ามาหา น.ส.กนิษฐา และใช้อาวุธมีดที่พกมาด้วยแทงไปที่บริเวณคอของ น.ส.กนิษฐา ต่อมา น.ส.กนิษฐา ได้พยายามยื้อแย่งมีดจากชายดังกล่าวและได้มีพนักงานกับพลเมืองดีเข้ามาช่วย ชายคนดังกล่าวได้อาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไป เบื้องต้น น.ส.กนิษฐา อาการปลอดภัยแล้วพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ สวนสภ. ปากเกร็ด อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย