คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
เส้นทางไปมิได้ปลอดโปร่งโล่งสบายซะทีเดียว เหตุอันไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงมิควรที่จะผลีผลามหรือผาดโผนให้มากนัก ควรที่จะตริตรองหลายๆตลบก่อน จะถูกลองของในความกล้าได้กล้าเสียหรือท้าทายความสามารถ ควรละเว้นจากการทำอะไรที่เสี่ยงหรือยังไม่มีความชำนิชำนาญที่มากพอมิฉะนั้นจะเดือดร้อนถึงผู้ใหญ่หรือผู้ที่หนุนคุณอยู่ก็ได้ การกระทำใดๆที่ปราศจากความรอบคอบจะเป็นเหตุให้ต้องเสียแรงเปล่าหรือไม่คุ้มค่ากับที่ต้องแลก ท่านจะถูกดึงตัวไปช่วยงานบางอย่างเนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เหมาะสม แผนการจำเป็นต้องปรับแก้เพราะเจอข้อแม้บางประการที่มิอาจผลักดันให้ไปต่อได้ซึ่งก็ต้องยอมรับโดยดุษฎีหรือปราศจากเงื่อนไขเพื่อมิให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายมากขึ้น ต้องเรียนรู้ให้ไวและปรับตัวให้เร็วขึ้น
ด้านการเงิน ติดๆขัดๆ รายรับไม่เข้าตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ ความล่าช้าทำให้การวางแผนเรื่องใช้จ่ายต้องผิดพลาด จัดสมดุลได้ค่อนข้างยาก เสียผลประโยชน์แบบไม่คาดคิด เจอความสูญเปล่าแบบช่วยไม่ได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ถูกศรรักปักอก แต่ก็คงต้องเร่งทำคะแนน มีคู่แข่งเยอะ ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันตลอด ขาเตียงสั่นสะเทือน ต้องระงับอารมณ์บ้าง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ต้องเร่งมือ ต้องคิดและทำหลายสิ่งหลายอย่างไปพร้อมๆกัน จะมีงานด่วนนเข้ามาขัดจังหวะแบบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว ต้องพยายามใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่ามัวแต่ต่อความยาวสาวความยืดโดยมิเกิดประโยชน์อันใดอยู่ล่ะ สถานการณ์บีบบังคับให้ต้องลุยแต่ก็อย่าได้ประมาทเชียว ระวังจะถูกหลอกใช้ให้กระทำการบางสิ่งที่ทำให้ภาพลักษณ์ของคุณต้องติดลบซึ่งก็จะมีแต่เสียกับเสียเท่านั้น มิควรที่จะเล็งผลเลิศให้มากจนเกินไป ท่านจะเจอการตัดสินใจที่ยากลำบากหรือเหตุที่ทำให้ต้องโดนกระหน่ำทั้งขึ้นทั้งล่อง บางเรื่องพูดไปก็มิได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นก็ผ่านๆข้ามๆไปบ้างก็ดี วิธีการตัดตอนปัญหาอาจไม่สามารถแก้ไขอะไรในระยะยาวได้ จะมีสิ่งดลใจให้พบทางออกในยามที่กำลังคับขันหรือจวนตัว มีเหตุให้อยู่ไม่ติดที่ ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน มีให้ใช้ให้จ่ายสมฐานะ ต้องพยายามรักษาสภาพคล่องไว้ให้ได้ อย่าหวังพึ่งน้ำบ่อหน้า จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบเสียไม่ได้หรือเพื่อตัดปัญหาบางอย่าง จะถูกรบกวนหยิบยืมแต่รับรองว่าจะต้องไม่ได้คืนแน่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักเก่ารีเทิร์น หรือเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออยากที่จะเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจแทน ส่วนคนมีคู่ คงต้องปลงบ้าง เพื่อใจจะได้เป็นสุข
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ต้องออกแรงทั้งบุ๋นและบู๊ถึงจะได้อย่างใจ ถึงจะเหนื่อยแต่ก็คุ้ม มีแค่ช่วงกลางสัปดาห์ที่อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยหรืออาจเป็นการทำให้ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท่านจะได้รับมอบหมายให้คุมบังเหียนงานสำคัญที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงและต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางความกดดันจากความคาดหวังที่มากอีกด้วย จำเป็นต้องพึ่งพาคนคุ้นเคยเก่าๆในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกบางอย่าง มีโอกาสได้เข้าไปรับรู้เรื่องราวที่เป็นความลับด้วยความบังเอิญ จะเจอความขัดแย้งจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดและวิธีการของคุณซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพูดจากันด้วยเหตุผล มิควรมีทิฐิและใช้อคติเด็ดขาด สมุนบริวารจะทำให้ต้องวุ่นวายจนนั่งแทบไม่ติด ใช้วาทศิลป์ให้เป็นประโยชน์
ด้านการเงิน ปั๊มได้ไม่ทันใช้ เข้ามาแล้วก็ออกไปในทันที แต่ก็ยังดีที่ยังมิต้องควักเนื้อ ส่วนใหญ่หมดไปด้วยเรื่องของบริวารในปกครองที่คุณค่อนข้างจะถึงไหนถึงกันไม่มีอั้น กลางสัปดาห์จะมีรายได้พิเศษเข้าเติมในกระเป๋าอีก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังจะพลาดท่าเสียทีเพียงเพราะแค่หลงคารมแท้ๆ เจอคนเจ้าชู้หลายใจ ส่วนคนมีคู่ คุยกันได้ไม่นานเป็นต้องมีเรื่องให้ต้องอารมณ์เสีย
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
มีแต่เรื่องแต่ราว อะไรที่คิดและคาดว่าจะจบก็อาจกลายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น มีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องแก้ไขไม่เว้นในแต่ละวัน แต่ยังคงได้รับความเชื่อถือในฝีมืออยู่ จะมีอะไรๆเข้ามาให้ต้องจัดการและขบคิดตลอด ต้องชั่งตวงวัดความสำคัญของแต่ละอย่างให้ดี บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาในการประมวลผลนานกว่าที่คิดไว้ จะเจออุปสรรคในการรับ-ส่งข้อมูลอยู่บ้างบางทีก็ต้องทำใจเพราะคงเกิดจากปัจจัยหลายด้านไม่เป็นใจและสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆในตอนนี้อำนาจในมืออาจจะยังไม่มากพอจำเป็นที่จะต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ให้ช่วย สิ่งใดที่ใครว่ายากแต่คุณจะสามารถต่อสู้ฟันฝ่าได้จนสำเร็จที่สำคัญคืออย่ารีบถอดใจหรือหมดแรงไปซะก่อน บริวารจะช่วยแบ่งเบาภาระได้มากแต่อาจจะมีปัญหากันเอง ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน ยังมีมาเติมอยู่เรื่อยๆ เครดิตดี ขาดเหลือประการใดก็ยังมีคนช่วยเหลืออยู่ แต่ต้องระวังความสะเพร่าของตนเอง จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองด้วยเรื่องของคนอื่นที่ดึงคุณเข้าไปเกี่ยว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่ามองใครเพียงผิวเผิน หรือหลงใหลในรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น จะถูกหลอกได้ ส่วนคนมีคู่ ดูแลกันทั้งในยามสุขยามทุกข์ ลืมความบาดหมางครั้งเก่าแล้วจะเป็นสุข
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
จะได้ข่าวดีหรือได้รับโอกาสดีๆแต่เหตุจากความไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นด้วยเวลาหรืออะไรก็ตามจะทำให้คุณต้องพลาดไปอย่างน่าเสียดาย เรื่องบางอย่างจำเป็นต้องรอให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ แม้ว่าจะสามารถคาดเดาได้จากประสบการณ์บ้างแล้วก็ตาม การดำเนินการควรต้องให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน การจัดการสิ่งต่างๆโดยพลการถึงจะเป็นไปเพื่อความถูกต้องแต่ในเมื่อมิได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ใหญ่หรือหุ้นส่วนก็ต้องยอมรับในผลที่จะตามมาด้วย บางท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับอานิสสงส์จากผลงานเก่าที่เรียกได้ว่าเกินคุ้ม การตอบรับในเงื่อนหรือข้อตกลงอันใดควรต้องพิจารณาและไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อน ระวังความบุ่มบ่ามใจร้อนจะพาให้เสียเรื่องหรือถูกขัดเคืองจากการทำอะไรที่เป็นการข้ามหน้าข้ามตาก็เป็นได้ เซฟตัวเองด้วยล่ะ
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง ทั้งรายได้และผลประโยชน์ไหลเข้ามาตลอด แต่ก็ต้องไม่ใช้จ่ายอย่างประมาทหรือมือเติบจนเกินไป จะมีรายรับจากส่วนต่างหรือได้เงินใช้หนี้ แต่ระวังโดนตอดเล็กตอดน้อยหรือถูกลักด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักง่ายหน่ายเร็ว แค่หวือหวาไปตามแรงยุเท่านั้น ส่วนคนมีคู่ ไม่มีใครยอมใคร หรือไม่ลดราวาศอกให้กันบ้างก็ไม่ไหวนะ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
จะมีภารกิจในลักษณะของการปิดทองหลังพระเข้ามาให้ทำเนื่องจากต้องการผู้ที่สามารถไว้วางใจได้จริงๆ บางทีอาจเป็นการทำให้ผู้อื่นเข้าใจไปว่าถูกลดบทบาทลงทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถจัดการอะไรๆได้โดยสะดวกมากขึ้น ต้องทำงานแข่งกับเวลา เงื่อนไขหลายอย่างทำให้การดำเนินการเต็มไปด้วยความยุ่งยาก โจทย์หินกว่าที่คิด ต้องประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เป็นระยะ เป็นช่วงแห่งการทดสอบกึ๋นก็ว่าได้ ควรต้องกรองข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับและชั่งน้ำหนักให้ดีก่อนที่จะเชื่อ ควรมีแผนสำรองไว้ทุกทาง พยายามเลือกหนทางที่เสี่ยงน้อยที่สุด เตรียมพร้อมรับมือกับตัวแปรอันคาดไม่ถึงด้วย จะถูกกล่าวหาให้ต้องเสียชื่อเสียง จำเป็นต้องมีทางหนีทีไล่ไว้ด้วย ระวังสมุนบริวารที่ดื้อตาใสจะทำให้เดือดร้อน
ด้านการเงิน ไม่ดีอย่างที่คิด ไม่ได้มากอย่างที่คาดไว้ ต้องประหยัดก่อนที่จะต้องชักเนื้อ ควรต้องรักษาเครดิตเรื่องเงินทองให้ดีมิฉะนั้นจะมีปัญหาในระยะยาวได้ ต้องหักห้ามใจไม่ไหลตามกระแสให้ต้องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม แต่คนที่มาชอบก็ยังไม่เป็นคนที่ใช่อยู่ดี ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ระหองระแหงกันได้ตลอด อย่าคิดเล็กคิดน้อยนักสิ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
จะมีเรื่องให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นระยะ ไม่ว่าจะทำการใดก็เป็นที่จับตามองซึ่งก็ทำให้ต้องอึดอัดใจเล็กๆ สิ่งใดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาก็จะสามารถฟันฝ่าจนสำเร็จจนได้เพราะว่าได้กุนซือดีคอยให้คำแนะนำ แต่อาจจะต้องเพิ่มเติมทักษะในการพูดโดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ จัดระเบียบความคิดใหม่จะทำให้ความยากลดลงได้ มิควรเพิ่มประเด็นความขัดแย้งหรือสร้างเงื่อนไขเพิ่มโดยไม่จำเป็น สิ่งที่ต้องจัดการต้องทำด้วยความประณีตและใช้ความละเอียดมากอยู่สักหน่อย ประสบการณ์ตรงบางอย่างจะช่วยทำให้หูตาสว่างมากขึ้น ความตรงไปตรงมาจะเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง ควรน้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่โดยดี สนองตอบหรือรับมือกับสิ่งต่างๆอย่างสร้างสรรค์จะเป็นผลดีกับตัวเอง แต่ระวังทำเกินบทบาทหน้าที่ด้วยล่ะ
ด้านการเงิน ไหลเวียนสะดวก แต่รับมากก็จ่ายมาก ระวังทรัพย์สินสูญหายหรือโดนขโมยขึ้นบ้าน หรือจะมีเหตุให้ต้องปรับแต่งรถ จะถูกเบี้ยวหนี้หรือเสียเงินเพื่อที่จะตัดความรำคาญ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักชอบใครมักต้องมีคู่แข่ง โอกาสที่จะเป็นรักข้างเดียวสูง ส่วนคนมีคู่ คำพูดที่ตรงและเสียดแทง จะสร้างรอยร้าวลึกที่อยากจะประสาน ระวังด้วยละกัน
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
การงานก้าวหน้า ดูเหมือนว่าผลตอบรับจะดีเกินคาด ได้ความเชื่อมั่นกลับคืนมา มีโอกาสได้ลองผิดลองถูกหรือทดลองทำอะไรใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน จะถูกวางตัวให้เป็นผู้จัดการงานสำคัญ ความเคลือบแคลงในฝีมือของคุณจะค่อยๆมลายไป เป็นจังหวะที่จะได้สานต่อความตั้งใจเดิมที่มีอยู่ให้ออกมาเป็นรูปธรรมเสียที การทำงานร่วมอาจจะเจอคนที่มีมุมมองต่างจากคุณบ้างแต่ก็จะมีวิธีการโน้มน้าวใจให้กลับมาคล้อยตามคุณได้ในที่สุด แต่บางท่านก็อาจจะมีปัญหาในการใช้เครื่องทุ่นแรงหรืออุปกรณ์บางอย่างอยู่บ้างแต่คงไม่ยากที่จะเรียนรู้ได้ ทำงานได้ผลเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่จึงไม่น่าพลาดที่จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ความเกรงใจแบบไม่เข้าเรื่องจะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ ควรที่จะเดินตามข้อตกลงที่ทำไว้
ด้านการเงิน มีรายได้หลายทางทำให้ยังรักษาสภาพคล่องไว้ได้ แต่ระวังจะฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น หมดเปลืองเพื่อหน้าตาทางสังคม ยังมีเรื่องให้ต้องจ่ายอีกเยอะไม่ต้องห่วงดังนั้นมิควรที่จะรีบใช้จนเกินไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักเก่าหวนคืน ชื่นมื่นอีกครั้ง ส่วนคนมีคู่ ระวังคำพูดที่เหมือนกับตอกลิ่มที่จะทำให้กินใจกันไปอีกนาน
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ด้วยศักดิ์ศรีและมาตรฐานที่ค้ำคออยู่จึงจำเป็นต้องยกระดับความรอบคอบให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารหรืออธิบายหากคนฟังรับรู้และเข้าใจได้ง่ายๆก็ดีไป อิทธิพลของความคิดหรือความเชื่อบางอย่างส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะเมื่อมีการถกเถียงเพื่อให้ได้ข้อสรุปในสิ่งต่างๆ อย่าได้อีโก้จัดจนเกินไป ไม่จำเป็นต้องสวมหัวโขนตลอดเวลา บางท่านมีโอกาสที่จะจับพลัดจับผลูได้นั่งแท่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนความพร้อมมากกว่าคนอื่นๆ สำหรับปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั้นหากคิดนอกกรอบบ้างก็อาจจะเจอทางออกก็เป็นได้ จะมีเหตุด่วนให้ต้องแก้ไขหรือตัดสินใจภายในเสี้ยววินาที ในบางเรื่องก้าวกระโดดเร็วไปก็ใช่ว่าจะดี มิควรที่จะหักด้ามพร้าด้วยเข่า จะมีญาติสนิทมิตรสหายมาขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาแบบมิได้นัดหมายล่วงหน้า
ด้านการเงิน มีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือ มีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ตอีกแรง เด็กเล็กในความดูแลใช้เงินเปลืองกว่างบที่ตั้งไว้ รายจ่ายบางรายการจำต้องเบรกไปก่อน อย่าคิดหวังในลาภผลลมๆแล้งๆเลย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะพิชิตใจใครสักคนมิใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะตอนนี้มามีคู่แข่งซะอีกด้วย ส่วนคนมีคู่ สามวันดีสี่วันทะเลาะ เป็นธรรมดาของลิ้นกับฟัน
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ถูกสภาพแวดล้อมกดดันให้ต้องทำอะไรแบบเร่งๆรีบๆอยู่เรื่อย จะมีภารกิจแทรกเข้ามาทำให้ตารางเวลาต้องปรับเปลี่ยนอย่างกะทันหัน จำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจในความเป็นไปรอบๆตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม มักจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือเหตุสุดวิสัยตลอด ความราบรื่นมีน้อยโดยเฉพาะในตอนต้น ต้องพลิกแพลงสารพัดวิธีกว่าที่จะได้อย่างใจต้องการ เวลาไม่คอยท่า ช่วงปลายสัปดาห์จะมีอำนาจในมือมากขึ้น สบโอกาสในการที่จะได้ต่อรอง สถานการณ์จะเป็นใจให้สามารถทำอะไรต่อมิอะไรได้ถนัดไม้ถนัดมือยิ่งกว่าเดิม ระวังหลงกลบุคคลประเภทหน้าเนื้อใจเสือหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่มีเจตนาแฝงด้วยล่ะ อาจมีคนพยายามเลื่อยขาเก้าอื้คุณอยู่โดยมิให้รู้ตัว จะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นัก เดินทางปุบปับ
ด้านการเงิน สภาพคล่องติดขัด ค่าใช้จ่ายตีกันวุ่นทั้งเรื่องซ่อมเรื่องซื้ออุตลุดไปหมด หมดสิทธิ์ฟุ้งเฟ้อ ต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะควักจ่ายมิฉะนั้นจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้ ต้องจับแพะชนแกะไปพลางๆก่อน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่มีรักเผื่อเลือก คบซ้อน แต่หากต้องการรู้รสชาติว่าเป็นไงก็ลองดูกันสักตั้งก็ได้ ส่วนคนมีคู่ รู้สึกได้ถึงความผิดปกติ แต่หากกลัวสิ่งที่คิดจะเป็นจริงก็ปิดหูปิดตาซะก็สิ้นเรื่อง
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
สิ่งใดได้มาใช่ว่าจะเป็นไปโดยง่ายดายโดยเฉพาะในสภาวะที่การแข่งขันสูงเช่นนี้ ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณเข้าสู้ มีเป็นบางเรื่องที่อาจจะไม่สะดวกใจทำแต่ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้พ้น เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ท่านเปิดกว้างให้คลื่นลูกใหม่ได้สำแดงฝีมือ การทำอะไรที่แหวกแนวเพื่อให้ได้แจ้งเกิดถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปมิได้ใช้ความพยายามให้เต็มที่ล่ะกัน มิควรที่จะเพาะศัตรูเพิ่มหรือเปิดศึกหลายด้าน ควรมีความสำรวมในกิริยาและวาจาด้วย ต้องจัดการอะไรๆแบบฉายเดี่ยวตลอด ขาดการสนับสนุนอย่างเป็นกิจลักษณะ มีโอกาสได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากความผิดพลาดซึ่งเป็นการยกระดับความแข็งแกร่งในตัวคุณให้มีมากขึ้น อย่าได้คิดหาภาระเพิ่มโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะจากความสะเพร่าของตนเอง
ด้านการเงิน เข้าปั๊บออกปุ๊บ จู่ๆก็จะมีเหตุให้ต้องจ่ายออกจนได้ งบต่างๆจะค่อยๆบานปลายไป ระวังจะซื้อของแพงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มิควรที่จะใจเร็วด่วนได้โดยขาดการพิจารณาที่รอบคอบ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักเงียบเหงา คนที่เคยคุยก็ดูเหมือนว่าจะห่างๆกันไป ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยจะลงรอยกันซักเท่าไหร่ เกิดจากปัญหาบางอย่างที่ฝังรากลึกอยู่นั่นเอง
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ควรที่จะต้องมองการณ์ไกลใช้ความเป็นเหตุเป็นผลให้เข้มข้นกว่าเดิม มิควรที่จะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง คนรอบข้างพร้อมให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่เสมอ เพียงแค่ต้องคำนึงถึงหลักของความเป็นจริงและความเป็นไปได้ด้วย จะได้เทคนิคเพิ่มหรือบทเรียนใหม่จากการได้ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่แม้ว่าจะเป็นอะไรที่ยากแต่ก็คงแค่ในช่วงต้นๆเท่านั้น ความมุ่งมั่นของคุณจะทำให้ได้รับความเอ็นดู มิมีสิ่งใดที่ยากเกินความพยายาม ข้อเสนอใดๆในช่วงนี้ควรที่จะฟังรายละเอียดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจและศึกษาพันธะผูกพันในสัญญาให้เข้าใจก่อนจะได้ไม่พลาด บางทีก็อาจจำเป็นต้องเข้าเสียบแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเข้าไปแก้ขัดในการดำเนินงานบางอย่างจากความไว้วางใจที่ผู้ใหญ่มีให้เป็นการส่วนตัว จะมีผู้ที่คิดจะแข่งกับคุณอยู่เรื่อยๆ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น
ด้านการเงิน ระวังจะขาดสภาพคล่องเร็วกว่ากำหนด จะมีหนี้เพิ่ม อย่าเห็นแต่ในทางได้หรือเห็นแก่เล็กแก่น้อยจนเกินไปจะได้ไม่คุ้มเสีย อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง ต้องพิถีพิถันเรื่องใช้จ่ายด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าเพิ่งให้ใจกับใครเร็วนัก อาจถูกหลอกให้รักก็เป็นได้ ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณขี้น้อยใจ ต้องเทคแคร์ให้เสมอต้นเสมอปลายด้วยล่ะ