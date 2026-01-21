สยอง!หนุ่มคลั่งประวัติทั้งชอบดื่มเหล้า-เสพยา ดับปริศนา เลือดกระจายเต็มบ้าน

กำแพงเพชร - สยองกันทั้งหมู่บ้าน..ชายวัย 40 คลั่งทุบทำลายข้าวของ ดับปริศนาจมกองเลือดคาบ้านพัก พบรอยเลือดกระจัดกระจายทั่วบริเวณ ตำรวจเร่งหาข้อเท็จจริงคลี่คลายปมทำร้ายตัวเองหรือถูกทำร้าย
วันนี้(21 ม.ค.69) ร.ต.ท.ปรัชญา ทาบ้านฆ้อง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดภายในบ้าน พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านแม่นารี ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร, เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน, แพทย์นิติเวช รพ.กำแพงเพชร และอาสาสมัครกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน บริเวณห้องครัวติดกับห้องนอนชั้นล่าง พบศพ นายนิพล อายุ 40 ปี นอนเสียชีวิตในท่าตะแคงซ้าย สภาพศพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่หลังมือซ้ายจนเส้นเลือดขาด และข้อมือขวามีแผลฉกรรจ์เช่นกัน ส่วนบริเวณอื่นไม่พบบาดแผลเพิ่มเติม
และพบรอยเลือดสาดกระจายเต็มพื้นที่ ตั้งแต่ในห้องนอน ห้องครัว ไปจนถึงโรงเก็บของ-บริเวณหลังบ้าน นอกจากนี้ยังพบท่อนไม้ตกอยู่ และบนแคร่ไม้ใกล้จุดพบศพมีขวดสุรา เครื่องดื่มชูกำลัง และแก้วน้ำวางอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
นางสำราญ อายุ 50 ปี พี่สาว(ลูกพี่ลูกน้อง)ของผู้ตายเป็นผู้เข้ามาพบศพคนแรก และนางผัด อายุ 64 ปี มารดาผู้ตาย เล่าว่า นายนิพลมีพฤติกรรมชอบดื่มสุรา เสพยาเสพติด และติดการพนันออนไลน์ เมื่อเมามักจะอาละวาดทำลายข้าวของและทำร้ายคนในครอบครัว จนแม่และลุงเจ้าของบ้านต้องหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะทนพฤติกรรมไม่ไหว ล่าสุดเมื่อสองวันก่อนเพิ่งไล่ทำร้ายแม่จนบาดเจ็บเป็นรอยแผลบนหน้าผาก
ด้าน นายยงยุทธ์ อายุ 52 ปี พี่ชายอีกคน (ลูกพี่ลูกน้องของผู้ตาย)ระบุว่า เมื่อช่วงบ่ายวันก่อนเกิดเหตุยังเห็นผู้ตายเดินไปซื้อเหล้าขาว และช่วงเย็นได้ยินเสียงโวยวายว่าจะฆ่าแม่พร้อมเสียงทุบข้าวของดังสนั่นมาจากในบ้าน แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง จนกระทั่งมาพบเป็นศพในวันรุ่งขึ้น
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งการถูกทำร้ายร่างกายโดยบุคคลอื่น หรือการเกิดอุบัติเหตุ ทำร้ายตัวเองขณะคลุ้มคลั่ง เนื่องจากผู้ตายมีพฤติกรรมรุนแรงเป็นทุนเดิม อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียด และรอผลตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง และติดตามตัวผู้ก่อเหตุ (หากเป็นการฆาตกรรม) มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป