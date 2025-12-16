เผยนาที ตร.กำแพงเพชรบุกรีสอร์ตช่วย นศ.ปวช.โดนแก๊งคอลฯ หลอกเปิดห้องลวงโอนเงิน รอดหวุดหวิด 1 สูญเงิน 1

กำแพงเพชร - ชุดสืบเมืองกำแพงฯ บุกรีสอร์ตช่วยได้หวุดหวิด..หนุ่ม ปวช.ถูกแก๊งคอลฯ อ้างเป็นดีเอสไอหลอกให้เปิดห้องวิดีโอคอลลวงโอนเงิน โชคดีญาติไหวตัวทันแกะรอยตามจีพีเอสแจ้ง ตร.ตามเจอก่อน แต่ นศ.ปวส.วิทยาลัยเดียวกันอีกรายโดนหลอกโอนไปเจ็ดพันกว่า
พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เมื่อค่ำที่ผ่านมา (15 ธ.ค. 68) ได้รับแจ้งมีเหตุนักศึกษาถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินและหลบหนีออกจากบ้านพัก ขาดการติดต่อ จึงประสานชุดสืบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชรเพื่อบุกรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อช่วยนักศึกษา ปวช.วัย 19 ปี รายดังกล่าวที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นดีเอสไอ แจ้งข้อกล่าวหาพัวพันการฟอกเงิน ลวงให้ไปเปิดห้องในรีสอร์ตแล้ววิดีโอคอลพูดคุยหลอกให้โอนเงินในบัญชี โชคดีญาติตามหาแกะรอยจากจีพีเอส รู้พิกัดแจ้งตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร บุกเข้าไปช่วยไว้ได้ทัน แต่เกือบเสียเงินเพราะมิจฉาชีพสั่งห้ามเปิดประตูอ้างจะถูกยิงหากออกไป
ขณะเดียวกัน ในเวลาห่างกันไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีนักศึกษาชั้น ปวส.วิทยาลัยเดียวกันถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร.มาหลอกทำนองเดียวกัน จนหลงเชื่อโอนเงินไปเจ็ดพันกว่าบาท เจ้าตัวเล่าคอตก เป็นเงิน กยศ.และเงินรับจ้างเขียนแบบที่สะสมไว้หายไปกับตา
หลังช่วยเหลือไว้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาผู้เสียหายมายังห้องสืบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร เพื่อทำบันทึกการสอบสวน ให้ปากคำของผู้เสียหายสองรายติดตกเป็นเหยื่อ 'แก๊งคอลเซ็นเตอร์' อ้างคดีฟอกเงิน
รายแรก นายเรนโบว์ นักศึกษาชั้น ปวช. ได้ให้รายละเอียดว่า กำลังจะไปเรียนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในเวลา 16.30 น. จากนั้นได้มีโทรศัพท์เบอร์แปลกเข้ามาหา และได้ให้ตนแอดไอดีไลน์กรมสอบสวนคดีพิเศษ แนะนำให้ตนไปคุยกันที่บ้าน โดยให้คาสายที่คุยกันทางโทรศัพท์ไว้
ต่อมาได้ให้แคปหน้าจอโทรศัพท์ที่ได้คุยกับเพื่อน ซึ่งเพื่อนได้ทักข้อความมาว่า “กำลังเข้าไปหา” บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษ แนะนำให้ตนเองไปเปิดรีสอร์ต ต่อมานายเรนโบว์จึงได้ไปเปิดห้องที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง จากนั้นได้แนะนำให้ตนเองส่งสลิปบัญชีจ่ายเงินค่าเปิดที่พักรีสอร์ตให้ทางช่องไลน์ โดยอ้างว่าจะโอนเงินค่าเปิดที่พักคืน
จากนั้นบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำการบันทึกเสียงในรายละเอียดที่จะขึ้นศาลในคดีบัญชีม้า (ฟอกเงินจำนวน 50,000 บาท) พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มให้นายเรนโบว์เข้าแอปธนาคารในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้แคปบันทึกหมายเลขธนาคารของตนเอง
โดยอ้างว่าจะขอตรวจสอบเงินในบัญชี ว่ามีการโอนเงินหรือมีการใช้เงินอะไรบ้าง เมื่อบุคคลดังกล่าวดูบัญชีแล้ว ได้ให้โอนเงินในแอปธนาคารแต่ละบัญชีมาไว้ในบัญชีเดียว และให้โอนต่อไปบัญชีบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นจำนวน 25,000 บาท แต่นายเรนโบว์ยังไม่ได้โอนเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจเมืองกำแพงเพชรเข้ามาช่วยได้ทันเวลา
ทั้งนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ผู้ปกครองของนายเรนโบว์ไม่สามารถติดต่อกับนายเรนโบว์ได้ จึงได้ให้ญาติแกะรอยจากอีเมลหาพิกัดจีพีเอส ก่อนจะเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความช่วยเหลือ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่านายเรนโบว์อยู่ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง จึงได้นำกำลังเข้าไปตรวจพบนายเรนโบว์อยู่ในห้องเพียงลำพัง จึงสามารถช่วยเหลือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 'แก๊งคอลเซ็นเตอร์' ได้ทันเวลา
ขณะที่พ่อของนายเรนโบว์กล่าวว่า รู้สึกกังวลเพราะติดต่อลูกไม่ได้ ไม่ยอมรับสาย พยายามติดต่อแล้วแต่กลับโดนบล็อกเบอร์และช่องทางติดต่อทุกทาง จากนั้นจึงพากันมาแจ้งความให้ตำรวจช่วยสืบหา เมื่อตำรวจทราบพิกัดจึงได้เข้าไปช่วยลูกตนออกมาได้ ซึ่งตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชรทำงานได้เร็วมาก ต้องขอขอบคุณตำรวจทุกท่านที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีในครั้งนี้
ส่วนรายที่สอง เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเดียวกัน ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดต่อพูดคุยหลอกให้โอนเงินไป 2 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 7,384 บาท ต่อมาทราบว่าถูกหลอกลวง จึงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้เสียหายเปิดเผยว่า มิจฉาชีพได้ติดต่อเข้ามา โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และใช้กลอุบายในการพูดคุยหลอกล่อให้ตนเกิดความเข้าใจผิด จนต้องมีการโอนเงินออกไปถึง 2 ครั้ง ต่อมาจึงได้รีบเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยแก่ประชาชน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเพื่อตรวจสอบหรือแก้ปัญหาใดๆ หากมีการอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ เช่น ตำรวจ, DSI, ปปง., หรือธนาคาร ให้วางสายและโทรศัพท์กลับไปยังเบอร์หน่วยงานนั้นๆ โดยตรงเพื่อยืนยันด้วยตนเอง