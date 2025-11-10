เอไอเอส - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปกป้องคนไทยจากภัยไซเบอร์กว่า 3,050 ล้านครั้ง

จากพันธกิจสำคัญในการยกระดับประเทศสู่ “ปีแห่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” เอไอเอสจึงเดินหน้าร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานตำรวจซึ่งทำหน้าที่ด่านหน้าในการดูแลประชาชน ล่าสุด เอไอเอสและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันเปิดเผยผลการทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องภายในงาน “Thailand United Against Scams รวมพลังคนไทย ต้านภัย Scams” ซึ่งเป็นเวทีแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยนำเสนอความคืบหน้าการ สกัดกั้นเว็บไซต์อันตราย การบล็อกเบอร์ และ SMS สแกม ตลอดจนการเปิดปฏิบัติการร่วมที่นำไปสู่การจับกุมมิจฉาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ เอไอเอสสามารถปกป้องคนไทยจากภัยไซเบอร์รวมกว่า 3,050 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2568) บนโครงข่ายอัจฉริยะ โดยงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจสัมพันธ์ เอไอเอส เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอไอเอสทำงานเคียงข้างทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ ‘ปีแห่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์’ อย่างต่อเนื่อง เราเดินหน้ามาตรการเชิงรุกหลายมิติ ตั้งแต่การพัฒนาโซลูชันปกป้องคนไทยด้วยโครงข่ายและเน็ตบ้านอัจฉริยะ อาทิ บริการ Secure Net บล็อกเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงบนโลกออนไลน์
รวมถึงสายด่วน 1185 แจ้งอุ่นใจตัดสายโจร และ บริการใหม่ล่าสุด แชะแล้วแชร์ แจ้งเบาะแส SMS หลอกลวง เพื่อสกัดกลโกงหลากรูปแบบ ควบคู่การจับมือภาครัฐและเอกชนในการสร้างทักษะดิจิทัลให้ประชาชน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
อีกภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งคือการปิดวงจรมิจฉาชีพตั้งแต่ต้นทาง ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชน เอไอเอสจึงทำงานร่วมกับตำรวจทุกหน่วย ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจไซเบอร์ ตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายความร่วมมือเชิงรุก นำไปสู่การจับกุม และจากการทำงานร่วมกันในเชิงรุก ตลอดจนดำเนินการดูแลคนไทยจากภัยไซเบอร์ ทำให้เอไอเอสได้ปกป้องคนไทยจากภัยไซเบอร์รวมกว่า 3,050 ล้านครั้ง ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย
"เอไอเอสยังยืนยันเดินหน้าทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นว่าพลังความร่วมมือจากทุกหน่วยงานจะผลักดันประเทศไทยสู่ ปีแห่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง"