ทลายเครือข่าย "นายปี หนองจาน" ต้นตอยาบ้าเหตุสลด! ลูกคลั่งฆ่าแม่

MGR Online - ป.ป.ส. ร่วมกับ ตร.สุวรรณภูมิ ตามรวบสมุน "นายปี หนองจาน" นักค้ายารายใหญ่ในพื้นที่ ต้นตอยาบ้าเหตุลูกคลั่งฆ่าแม่ เร่งล่าตัวการใหญ่หนีคดี
สืบเนื่องจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ กรณีลูกชายป่วยจิตเวชขาดยาและหันไปเสพยาบ้าจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายมารดาจนเสียชีวิตในพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ม.ค.69
วันนี้ (16 ม.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สั่งการให้ ผอ. ปปส. ภาค 4 ที่รับผิดชอบในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อ กรณีการเสียชีวิตต่อการกระทำจากการใช้ยาเสพติด โดยเมื่อเกิดเหตุในทุกพื้นที่ ต้องเร่งลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน ขยายผล และดำเนินการกับผู้ค้าอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง ซึ่ง ปปส. ภาค 4 เร่งบูรณาการร่วมกับ สภ.สุวรรณภูมิ ปูพรมสืบสวนขยายผลทันที เพื่อสืบหาเครือข่ายค้ายาเสพติดที่อยู่เบื้องหลังเหตุสลดดังกล่าว
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า การปฏิบัติการขยายผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและข้อสั่งการที่มุ่งยกระดับ 'สายด่วน 1386 เป็นที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด' โดยกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการทันทีที่ได้รับแจ้งหรือมีเหตุร้ายเกิดขึ้น เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด ไม่ปล่อยให้ขบวนการค้ายาสร้างปัญหาต่อสังคม
"ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.4 ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.สุวรรณภูมิ สอบปากคำเชิงลึก นายชัยณรงค์ (ผู้ก่อเหตุ) จนทราบข้อมูลชัดเจนว่ายาบ้าทั้งหมดมาจากเครือข่ายของ นายจำปี หรือ ปี (สงวนนามสกุล) นักค้ารายสำคัญในพื้นที่บ้านหนองจาน ต.จำปาขัน ซึ่งมีพฤติการณ์ใช้เด็กในหมู่บ้านเป็นคนเดินยาเพื่อเลี่ยงการจับกุม"
พ.ต.ต.สุริยา เผยอีกว่า ผลจากการปฏิบัติการเมื่อวันที่ 14-15 ม.ค. 69 สามารถจับกุมเครือข่ายได้รวม 10 ราย ประกอบด้วย นายวราวุฒิ หรือ "ออย" อายุ 26 ปี รับสารภาพว่าเป็นคนเดินยาให้นายปี โดยรับยามาครั้งละ 40-50 เม็ด นำไปกระจายต่อโดยมีการแบ่งผลประโยชน์กันชัดเจน , นายนัฐภพ หรือ "อี๊ด" อายุ 29 ปี รับยาบ้ามาเสพฟรีแลกกับการทำงานให้นายปี และจับกุมผู้เสพในเครือข่ายได้อีก 8 ราย ในพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ อ.หนองฮี และ อ.ศรีสมเด็จ
จากการเข้าตรวจค้นบ้านพักพบว่า นายจำปี ได้ไหวตัวหลบหนีไปก่อนหน้า โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ และจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ จากการสืบสวนเชิงลึกพบเส้นทางลำเลียงยาเสพติดกลุ่มนี้มาจากพื้นที่ชายแดน จ.มุกดาหาร และรอยต่อ จ.ยโสธร ซึ่ง ป.ป.ส. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นและเตรียมขยายผลต่อไป
หากประชาชนพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ