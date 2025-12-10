"เมื่อความยุติธรรมใช้ไม่ได้ผลแม่คนหนึ่งจึงเลือกใช้กฎของตนเอง! นี่คือโศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนเศรษฐินีให้เป็นฆาตกร ณ กลางศาลจังหวัดลพบุรี ปี 2541"

นางศรีสมบัติ ภักดีวงศ์ วัย 48 ปี คือภาพสะท้อนของเศรษฐินีผู้เปี่ยมฐานะและเป็นที่เคารพนับถือ แต่ภายในใจของเธอแบกรับความสูญเสียที่ใหญ่หลวงที่สุดไว้ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา
ความสุขในชีวิตของเธอได้ดับลงอย่างไม่มีวันกลับ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2541 บุตรชายสุดที่รักของเธอ นาย จักรพันธ์ ไวยพันธ์ วัย 25 ปี เพิ่งจบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และกำลังจะเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาโท ถูกกลุ่มคนร้ายนำโดย นาย ณัฐพล วีรยุทธ ศิลป์ และพวกอีก 3 คน คือ นาย ไพศาล พระนารี, นาย มาโนช กุมสติ และ สิบตรี ธนกร หรือ ประทีป น้อยจันทร์ ก่อเหตุปล้นรถยนต์เก๋ง Honda Accord ก่อนจะสังหารเขาอย่างโหดเหี้ยมที่บ้านหนองโพธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
นาง ศรีสมบัติ ใช้ชีวิตอยู่กับความโศกเศร้าและความแค้นที่เกาะกินหัวใจ เธอกอดรูปถ่ายและผ้าห่อกระดูกของลูกชายไว้แนบอก พร่ำโทษตัวเองว่าดูแลลูกไม่ดี อดีตสามีอย่าง นาย จักรชัย ไวยพร ก็ทำได้เพียงเฝ้ามองอาการผิดปกติของเธออย่างเห็นใจและพูดอะไรไม่ออก
เช้าตรู่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ศรีสมบัติ เดินทางมายังศาลจังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีลูกชายของเธอ ในฐานะโจทย์ร่วม โดยสารรถเก๋ง Volvo 940 glt มากับอดีตสามีและลูกชายอีกคน
เวลา 09:20 น. เมื่อรถจอดเทียบหน้าบริเวณร้านอาหารที่ตั้งอยู่ข้างศาล เธอเดินลงจากรถด้วยท่าทีที่เคร่งเครียด ทันใดนั้น สายตาของเธอก็ปะทะเข้ากับร่างของ นาย ณัฐพล วีรยุทธ ศิลป์ วัย 18 ปี จำเลยในคดีฆ่าลูกชายของเธอ ซึ่งได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี เขานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารในร้านอย่างสบายอารมณ์ เมื่อ ณัฐพล เห็นหน้า ศรีสมบัติ ก็เกิดรอยยิ้มเยาะเย้ยบนใบหน้า พร้อมกล่าวถ้อยคำเสียดสีให้เธอได้ยินว่า "เรื่องนี้จบแล้ว เพราะไปวิ่งอัยการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
คำพูดที่เปรียบเสมือนการเหยียดหยามนี้ ได้จุดชนวนความโกรธแค้นที่ถูกสะสมไว้จนสุดขีด ศรีสมบัติ โมโหเลือดขึ้นหน้า ความรู้สึกสูญเสียลูกชายที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ ทำให้เธอไม่สามารถระงับอารมณ์ไว้ได้อีกต่อไป ในวินาทีนั้นเอง ศรีสมบัติ ได้เอื้อมมือล้วงเข้าไปในกระเป๋าสะพาย ก่อนจะชัก "ทูตมรณะ" คือปืนพกออโตเมติก ขนาด .22 ออกมา
เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหว 5 นัดซ้อน ดังขึ้นภายในบริเวณศาล คมกระสุน .22 พุ่งเข้าเจาะร่าง ณัฐพล อย่างจัง เข้าที่ลำคอ 1 นัด, แก้มซ้าย 1 นัด และกลางหลังอีก 3 นัด เลือดสด ๆ พุ่งกระฉูด จนร่างของเขาร่วงลงไปกองกับพื้นในอาการสาหัสเป็นตายเท่ากัน หลังสิ้นเสียงปืน ศรีสมบัติ ยังคงยืนถือปืน .22 ดูผลงานอย่างไม่สะทกสะท้านด้วยความสะใจ โดยไม่มีความคิดที่จะหลบหนีไปไหน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลรีบเข้าควบคุมตัวเธอไว้ได้ในทันที ก่อนที่ตำรวจ สภ.ต.ท่าหิน โดย พ.ต.อ. สุรชัย สืบสุข จะนำตัวเธอเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีที่ 7 เพื่อไต่สวนความผิดฐาน "ละเมิดอำนาจศาล" และ "พกพาอาวุธปืนเข้าในเขตอำนาจศาล"
ต่อหน้าศาล ศรีสมบัติ ยอมรับว่าได้นำอาวุธปืนเข้ามาในเขตอำนาจศาลและยิง นาย ณัฐพล จริง แต่ทำไปเพราะเกิดจากความกดดัน นาย ชาตรี ศิริลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี ได้พิพากษาลงโทษในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล สั่งจำคุกเธอเป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่มีการลดหย่อนโทษ เพราะถือเป็นการกระทำที่อุกอาจและเป็นการป้องปราม ในเวลาต่อมา ญาติได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร วงเงิน 30,000 บาท เพื่อขอประกันตัวในคดีละเมิดอำนาจศาล และใช้หลักทรัพย์ 300,000 บาท ขอประกันตัวในคดีพยายามฆ่า นาย ณัฐพล ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อนุญาตให้ประกันตัวในที่สุด สำหรับ นาย ณัฐพล วีรยุทธ ศิลป์ นั้น แพทย์สามารถผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกได้ แต่อาการยังไม่พ้นขีดอันตราย และต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยมีพ่อซึ่งเป็นข้าราชการครูเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด และสุดท้ายนาย ณัฐพล วีรยุทธ ศิลป์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่รอดชีวิต จากเหตุการณ์ยิงในศาลครั้งนั้นค่ะ