เตือนแล้วไม่ฟัง!ป่าไม้-ฉก.พญาเสือ บุกจับเจ้าของส่งโรงพัก-ยึดรีสอร์ตรุกเขาค้อ

เพชรบูรณ์ - เตือนแล้วไม่ฟัง ยังค่อยๆสร้างเพิ่มไม่หยุด..ผอ.ส่วนปราบปรามฯ สำนัก 11 -หน่วยฉก.พญาเสือ ยึดรีสอร์ตรุกเขตอุทยานฯเขาค้อ พร้อมจับผู้ต้องหาส่งโรงพักเขาค้อ
นายชำนาญ เนตรผสม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ฯ สบอ.11 ร่วมกับนายปฐมพงศ์ บุญเดช หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจฯ (พญาเสือ) นายถิรายุ เกลี้ยงสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนายสมบูรณ์ พุทธวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และสถานีตำรวจภูธรเขาค้อร่วมกันตรวจสอบที่พัก Wild Space Farm หมู่ที่ 7 บ้านประชาสุขสันต์ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ 20 ม.ค.69
ตามหมายค้น ศาลจังหวัดหล่มสัก เลขที่ 14 /2569 ออกวันที่ 19 มกราคม 2569 เพื่อค้นสถานที่และสภาพการครอบครอง
ซึ่งพบว่าสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย อาคารต้อนรับ 1 หลัง และอาคารบ้านพัก 3 หลัง ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง มีลักษณะการบุกรุกใหม่หลัง ปี พ.ศ. 2557 ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติพื้นที่ทำกิน ตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ระหว่างทำบันทึกตรวจยึด นายศุภณัฐ แสดงตัวเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวหลังจากมีพนักงานต้อนรับรีสอร์ตโทรแจ้ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงจับกุมเป็นผู้ต้องหา 1 ราย และยึดพื้นที่บุกรุกจำนวน 1 – 1 – 84 ไร่ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาค้อ
นายชำนาญ เนตรผสม ผอ.ป้องกันฯ สบอ.11 เปิดเผยว่า พืกัดพื้นที่ตรวจยึด 1 ไร่เศษ อยู่ในเขตอุทายานฯเขาค้อ ซึ่งผู้ต้องหาได้ที่ดินมา ลักษณะต่อเติมเรื่อยๆ จนเป็นรีสอร์ต เคยเตือนแล้วว่าผิดกฏหมาย เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผ่อนปรนหรือยกเว้นของกรมป่าไม้ จึงดำเนินการขอหมายค้นก่อนเข้าดำเนินการจับกุม นำผู้ต้องหา 1 รายส่งโรงพักเขาค้อ อำนาจการประกันตัวขึ้นอยู่เจ้าพนักงานสอบสวน และยึดรีสอร์ตคืนพื้นที่ให้เป็นของรัฐต่อไป