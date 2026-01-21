รวบแล้วหนุ่มขอนแก่นทำลายป้ายหาเสียงพรรคส้มไม่พอใจหมิ่นเบื้องสูง/หมกหมุ่นแก้ 112

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ติดตามจับกุมได้แล้ว ชายหัวร้อนก่อเหตุใช้มีดทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร สส.พรรคส้มทั้งเขต 1 และ เขต 2 แรงจูงใจที่ทำเพราะเป็นพรรคการเมืองที่หมิ่นสถาบันเบื้องสูงมุ่งแต่จะแก้ ม.112 ส่วนเหตุที่กรีดป้ายหาเสียงพรรคภูมิไทยเพราะฝังใจเรื่องนโยบายกัญชาเสรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ่ายวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เข้าควบคุมตัวนายจิรพงษ์ ผลดี อายุ 41 ปี ที่อยู่ 999/123 หมู่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ขณะกำลังจอดรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียนป้ายสีเหลือ กกข 26 ขอนแก่น รอเข้าร้านสะดวกซื้อ ริมถนนอนามัย เขตเทศบาลเมืองขอนแก่น ก่อนจะควบคุมตัวมางานสืบสวน เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม หลังตำรวจสืบทราบว่าเป็นคนก่อเหตุ ทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร สส. เขต 1 ขอนแก่น พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้ร่วมสอบสวนด้วย โดยนายจิรพงษ์ ได้ให้ปากคำว่า วันที่ก่อเหตุที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนบ้านกอก ซอย 8 จู่ๆก็ได้กลิ่นกัญชาลอยมาเลยนึกถึงนโยบายพรรคภูมิใจไทย ในการเปิดเสรีกัญชา เลยรู้สึกไม่พอใจ เพราะในครอบครัวของตนมีญาติพี่น้องต้องเสียคน เพราะเสพติดกัญชา จึงตัดสินใจจอดรถข้างทางตรงที่มีป้ายหาเสียงของทางพรรคติดอยู่และเดินตรงไปใช้มีดพกที่ติดตัวมากรีดทำลาย
ส่วนพรรคการเมืองสีส้มนั้นตนเองก็เคยชื่นชอบ และเลือกตั้งคราวก่อนก็ได้ลงคะแนนให้ แต่ปรากฎว่าแกนนำและ อดีต สส.หลายคนของพรรคนี้กลับมีพฤติกรรมโจมตีพูดจาหมิ่นสถาบันเบื้องสูง และพูดแต่จะเข้าไปแก้กฎหมาย มาตรา 112 ตนในที่ฐานะคนหนึ่งที่รักในสถาบันเบื้องสูงจึงไม่พอใจ จึงขับรถตระเวนทำลายป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนทั้งในพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลบ้านเป็ด และตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ยอมรับว่า ที่ทำไปเพราะไม่ชอบนโยบายของพรรคการเมืองพรรคนี้ก็เท่านั้น
จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายจิรพงษ์ ไปชี้จุดที่ก่อเหตุคือบริเวณซอยบ้านกอก ซอย 8 และตรวจค้นที่บ้านพัก ก่อนที่จะนำตัวให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นหรือไม่