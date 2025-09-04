สระบุรีระอุ! แม่ค้าเร่ขายขนมร้องสื่อ ถูกชายหัวร้อนตบ-เตะไม่ยั้ง ทั้งที่ยกมือไหว้ขอโทษ

สระบุรี – แม่ค้าเร่ขายขนมวัย 55 ปี ร้องสื่อขอความเป็นธรรม หลังถูกชายหัวร้อนทำร้ายร่างกาย ทั้งตบทั้งเตะ แม้ยกมือไหว้ขอโทษก็ไม่หยุด ด้านตำรวจคดีไม่คืบ ต้องเร่งรัดใหม่ ยันไม่ยอมความ ขอสู้คดีให้ถึงที่สุด
วันนี้(4 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จาก น.ส.ขันเงิน รุ่งเรือง อายุ 55 ปี แม่ค้าเร่ขายขนม ชาว อ.เมืองลพบุรี ซึ่งได้แจ้งความไว้ที่ สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หลังถูกชายหัวร้อนทำร้ายร่างกาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา
เหตุเกิดช่วงเช้า ขณะ น.ส.ขันเงิน เข้าไปขายขนมที่บ้านลูกค้ารายหนึ่ง พบชายสวมเสื้อยืดคอกลมสีเทา กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน สะพายกระเป๋า นั่งพูดคุยกับหญิงวัยกลางคน โดยในคลิปเผยให้เห็นชายคนดังกล่าวลุกขึ้นต่อว่าแม่ค้าเสียงดัง ก่อนเดินเข้าไปตบจนล้มลงกับพื้น แม้แม่ค้ายกมือไหว้ขอโทษก็ยังถูกทั้งตบและเตะซ้ำหลายครั้ง จนหญิงที่อยู่ด้วยต้องเข้าห้าม
น.ส.ขันเงิน เล่าว่า ตนปั่นจักรยานขายขนมทุกวันในพื้นที่ อ.พระพุทธบาท ทั้งตลาดนอก-ตลาดใน วันเกิดเหตุแค่บ่นเรื่องกลิ่นบุหรี่ ไม่คิดว่าจะถูกทำร้าย “เขาตบหน้าหลายที เตะที่ไหล่ซ้ายจนปวดระบม ต้องไปหาหมอ ความดันขึ้นถึง 200” ยืนยันไม่ยอมความ เพราะค้าขายมากว่า 20 ปี ไม่เคยมีเรื่องกับใคร แต่กลับถูกทำร้ายร่างกายเช่นนี้ อีกทั้งยังมีภาระเลี้ยงลูกเพียงลำพัง “ตอนนี้ไม่กล้าออกมาขายของแล้ว กลัวจะเกิดเรื่องซ้ำ”
ด้านการดำเนินคดี แม่ค้าระบุว่า หลังแจ้งความครั้งแรกเรื่องกลับเงียบหาย ต้องตามสอบถามเอง จนล่าสุด พ.ต.ท.สมาน สารวัตรเวร ได้รับคดีต่อจาก ร.ต.อ.อำนวย ที่เคยรับผิดชอบ และอยู่ระหว่างรอความคืบหน้าภายใน 2-3 วัน
น.ส.ขันเงิน ย้ำว่า หากคดีไม่คืบ จะเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมต่อทุกช่องทาง “ไม่กลัว และจะขอสู้ให้ถึงที่สุด เพราะอยากให้สังคมรับรู้ความจริง”