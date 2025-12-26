‘โค้ชแซม’ ขอสานต่อ ล้างทุนเทา ทลายอิทธิพลมาเฟียต่างชาติ ‘ภูเก็ต’

วันนี้(26 ธ.ค.)นายเฉลิมพงศ์ แสงดี หรือ โค้ชแซม อดีต สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวว่า ในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.69 ตนได้ผ่านคุณสมบัติและการรับรองจากพรรคอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต ในนามพรรคประชาชน อีกสมัย พร้อมแล้วที่จะทำงานเพื่อคนภูเก็ตอีกครั้ง
หลายปีที่ผ่านมา คนภูเก็ตเราคงรู้สึกเหมือนเป็นพลเมืองชั้น 2 หลังจากที่ภาครัฐเห็นแก่การท่องเที่ยวอย่างมักง่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายฟรีวีซ่าที่เปิดทางให้ต่างชาติสีเทาเข้ามาตั้งรกรากและทำกร่างใส่เจ้าบ้านได้ตลอด รวมถึงนโยบายเสรีกัญชาที่ไม่มีการโซนนิ่งใดๆ จนทำให้ภูเก็ตที่เคยเป็นเมืองเป้าหมายการท่องเที่ยวพรีเมี่ยมระดับโลกถูกมองอย่างไม่ปลอดภัยในสายตานานาชาติ เพราะดึงดูดแต่นักท่องเที่ยวที่ดูไม่มีความรับผิดชอบเข้ามา นักท่องเที่ยวคุณภาพเริ่มหายไป ทิ้งไว้แต่นักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาและมาเป็นกลุ่มอิทธิพลในภูเก็ต
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวต่อไปว่า วาระหลักของพรรคประชาชนคือ “ไทยไม่เทา-ไทยเท่ากัน-ไทยทันโลก” ซึ่งต้องทำทั้งในภาพใหญ่และในระดับพื้นที่ ที่ผ่านมา ตนได้สะท้อนปัญหาทุนเทาอิทธิพลต่างชาติผ่านสภาและหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งในฐานะฝ่ายค้าน อาจทำให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้าง อย่างไรก็ตาม หากจะทำให้การแก้ปัญหามีความยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับนโยบายที่สามารถสั่งการอำนาจรัฐให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังได้
ดังนั้น ทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้จริง พรรคประชาชนจะต้องชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงท่วมถ้นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ เพราะการแก้ปัญหาธุรกิจสีเทาข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยเจตจำนงค์ของพรรคการเมืองที่แน่วแน่ ไม่ลูบหน้าปะจมูกหรือกลับหยิกเล็บเจ็บเนื้อ ที่ผ่านมาคงพิสูจน์กันแล้วว่าปัญหาที่ตกค้างมาตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์มาจนปัจจุบันผ่านนายกฯมาแล้ว 3 คน สองพรรค ปัญหาไม่ดีขึ้นซ้ำยังปรากฏภาพถ่ายที่สะท้อนความสัมพันธ์กันเชิงอุปถัมป์กับเครือข่ายสีเทาทั้งสิ้น ขณะที่พรรคประชาชนพูดได้เต็มปากว่าเป็นพรรคเดียวที่ปราศจากข้อครหาเหล่านี้ จึงไม่ต้องเกรงใจใคร นอกจากนี้เรายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการมาโดยตลอด
“ผมขอสานต่อภารกิจนี้ให้พี่น้องชาวภูเก็ต ถ้าเรามีอำนาจรัฐเราทำได้แน่ ขอให้เชื่อมั่นในตัวผมและพรรคประชาชน ผมโค้ชแซมคนเดิม จริงจัง จริงใจ และเข้าถึงง่าย พร้อมชนเพื่อคนภูเก็ตอีกครั้งครับ”