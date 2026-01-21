ผู้ว่าหนองคายรุดเยี่ยม2นายตำรวจบาดเจ็บเหตุวิสามัญคนร้ายขนยาบ้า6ล้านเม็ด

หนองคาย-ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รุดเยี่ยม 2 นายตำรวจบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายขนยาบ้ายิงต่อสู้ขณะเข้าจับกุมกลางสี่แยกไฟแดงหนองสองห้อง พบแผลเล็กน้อย
จากกรณีคนร้ายยิงต่อสู้ตำรวจชุดสืบสวน ภูธรภาค 4 ขณะติดตามจับกุมคนร้ายขับรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยขนยาบ้า ถึงสี่แยกไฟแดงหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย ทำให้ตำรวจบาดเจ็บ 2 นาย ก่อนที่ตำรวจจะตัดสินใจยิงปืนระงับเหตุ เป็นเหตุให้คนร้ายถูกวิสามัญเสียชีวิตคาพวงมาลัย เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 14.40 น. วันที่ 20 ม.ค.69 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจักษ์หนองคาย ได้นำตัวตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหนองคาย
ต่อมานายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายไพทูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย,พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4,พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, พญ.ฤดีมน สกุลคู ผอ.โรงพยาบาลหนองคาย ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนายตำรวจทั้งสองนาย คือ พ.ต.ต.เขมวัฒน์ พฤกษติกุล สว.กก.สืบสวน 1 ภ.4 และ ส.ต.ต.ภาคภูมิ บุญงา ผบ.หมู่ ปรก.กก.สืบสวน.1 ภ.4 ที่พักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลหนองคาย
โดย ตำรวจทั้งสองนายได้รับบาดเจ็บขณะเข้าจับกุมคนร้าย ถูกเศษโลหะเฉี่ยวตามร่างกาย ไม่มีบาดแผลฉกรรจ์ที่เป็นอันตราย ทั้งสองมีกำลังใจที่ดี และพร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังออกจากโรงพยาบาลได้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้กล่าวขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไป.