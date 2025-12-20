วงจรปิด เปิดนาทีระทึก! เก๋งพุ่งชน จยย. กลาง 4 แยกวัดใจ สระบุรี ร่างลอยกระแทกหน้ารถ เจ็บ 2 ราย

สระบุรี – กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีอุบัติเหตุสุดหวาดเสียว รถเก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์กลางสี่แยกท้ายพิกุล พื้นที่อำเภอพระพุทธบาท ส่งผลให้ผู้ขี่และคนซ้อนท้ายร่างลอยกระแทกหน้ารถ บาดเจ็บ 2 ราย ชาวบ้านเผยจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุบ่อย ไม่มีไฟจราจร จนถูกขนานนามว่า “4 แยกวัดใจ”
วันนี้( 20 ธ.ค.) ร.ต.อ.สมยศ คลังเงิน ร้อยเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย บริเวณถนนสายบ่อพราน 4 แยกท้ายพิกุล ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกู๊ปปี้ไอ สีเทา ทะเบียน 1กฒ 7521 สระบุรี พลิกคว่ำอยู่หน้ารถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเอทีฟ ป้ายแดง ทะเบียน ก-3886 ลพบุรี มีนายณัชภัค สุวรรณโชติช่วง อายุ 24 ปี เป็นผู้ขับขี่รถยนต์
ส่วนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือ น.ส.สุวิสา ปานพิศ อายุ 17 ปี ผู้ขับขี่ และ น.ส.เวฬสุรี วิชานำ อายุ 34 ปี คนซ้อนท้าย มีบาดแผลถลอกและรอยฟกช้ำตามร่างกาย อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่า รถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากหน้าตรอกพุทโธ และกำลังขี่ข้ามแยก ขณะเดียวกันรถยนต์เก๋งจอดนิ่งอยู่บริเวณแยกในลักษณะลังเลคล้ายไม่ชำนาญเส้นทาง ก่อนจะเคลื่อนตัวออกมาในจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์กำลังข้ามถนน ส่งผลให้รถเก๋งพุ่งชนอย่างจัง จนร่างผู้ขี่และคนซ้อนท้ายลอยกระแทกหน้ารถ ก่อนตกลงบนพื้นถนน
อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.สมยศ คลังเงิน ระบุว่า จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้งสองราย หลังรักษาอาการบาดเจ็บ เพื่อสรุปสาเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ด้านนายเติมชัย สุชาติตระกูลชัย อายุ 54 ปี เจ้าของร้านกาแฟสดบริเวณหน้าตรอกพุทโธ ซึ่งเห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนกำลังขายของอยู่ในร้าน เห็นรถเก๋งจอดนิ่งเหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะไปทางใด ขณะที่รถจักรยานยนต์คิดว่ารถเก๋งจอด จึงขี่ออกมา ก่อนที่รถเก๋งจะออกตัวพอดีจนเกิดการชนกัน ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าใครผิดใครถูก
นายเติมชัย ยังกล่าวอีกว่า บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อย เนื่องจากไม่มีไฟสัญญาณจราจร อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาติดตั้งไฟจราจร ป้ายจำกัดความเร็ว หรือกล้องจับความเร็ว เนื่องจากเป็นเขตชุมชนและมีโรงเรียนอยู่ใกล้เคียง ทำให้พื้นที่นี้ถูกเรียกกันติดปากว่า “สี่แยกวัดใจ”