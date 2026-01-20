เพลิงไหม้โรงงานกลั่นน้ำมันเครื่องเก่า โหมหนัก ถังน้ำมันกว่า 5 หมื่นลิตรเสี่ยงระเบิด

ราชบุรี - เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกลั่นน้ำมันเครื่องเก่า เพื่อผลิตน้ำมันทางเลือก กลางชุมชน อ.เมืองราชบุรี เพลิงลุกไหม้รุนแรง มีเสียงระเบิดเป็นระยะ ระดมรถดับเพลิงกว่า 50 คัน พร้อมหุ่นยนต์ดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์ ล่าสุดยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 ราย
ค่ำวันนี้ (20 ม.ค.) พ.ต.ต.เดชาพล บุญเติมนิติกุล สารวัตรเวร สภ.เมืองราชบุรี รับแจ้งเหตุไฟไหม้โรงงานกลั่นน้ำมันเครื่องเก่าเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นน้ำมันทางเลือก ตั้งอยู่ภายในชุมชนบ้านหนองยายกะตา หมู่ 8 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
หลังรับแจ้งเหตุได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลหินกองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าระงับเหตุ พร้อมรายงานให้ นายพุทธิพงศ์ สุริยะสิงห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอเมืองราชบุรี ทราบ ก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบเพลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งกันประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ออกห่างจากจุดเกิดเหตุ พร้อมระดมรถดับเพลิงและรถโฟมจากหลายหน่วยงาน ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงรถน้ำจากหน่วยงานทหาร รวมกว่า 50 คัน เข้าฉีดน้ำและโฟมสกัดเพลิง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่โรงงานมีขนาดกว้างและมีถังน้ำมันจำนวนหลายถัง เจ้าหน้าที่จึงต้องนำหุ่นยนต์ดับเพลิง (โรบอตดับเพลิง) เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ด้านใน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
จากการสอบถาม นายเอกอธิษฐ์ ปัญจะรัศมี ผู้จัดการโรงงาน ให้ข้อมูลว่า โรงงานดังกล่าวได้รับอนุญาตให้นำน้ำมันเครื่องเก่ามารีไซเคิลเป็นน้ำมันดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก โดยในวันเกิดเหตุอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องผลิต ก่อนจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้และลุกลามไปติดถังน้ำมันที่บรรจุน้ำมันอยู่ประมาณ 50,000 ลิตร
รายงานล่าสุด ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ได้เกิดการระเบิดและไฟลุกขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งควบคุมสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด