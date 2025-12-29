ราชบุรี เขต 4 คึกคัก “กล้าธรรม–ภูมิใจไทย” ส่งอดีต ส.ส. ลงชิงเก้าอี้บ้านโป่ง

ราชบุรี – สนามเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 4 คึกคัก หลังพรรคการเมืองใหญ่ส่งผู้สมัครระดับอดีต ส.ส. ลงสนาม สร้างความสนใจแก่ประชาชนและสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด
บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านโป่ง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษ หลังพรรคการเมืองสำคัญส่งผู้สมัครระดับอดีต ส.ส. ลงแข่งขันในพื้นที่
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ อดีตผู้สมัครจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งตัดสินใจย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้จับสลากหมายเลข 3 เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกัน พรรคกล้าธรรม ได้ส่ง นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร หรือ “อดีต ส.ส.แจคกี้” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ลงสมัครในเขตเดียวกัน
ช่วงเช้าที่ผ่านมา นางสาวชะวรลัทธิ์ เดินทางมายื่นใบสมัคร ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง อำเภอเมืองราชบุรี และจับสลากได้หมายเลข 7 ใช้เป็นหมายเลขประจำตัวในการหาเสียงครั้งนี้ ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร มีกลุ่มประชาชนและผู้สนับสนุนจำนวนมากมารอให้กำลังใจบริเวณด้านหน้าอาคาร พร้อมมอบดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยและอบอุ่น สะท้อนความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ การรับสมัคร ส.ส. จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของสนามการเมือง โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านโป่ง ซึ่งถูกจับตามองว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง และอาจมีบทบาทต่อทิศทางการเลือกตั้งของจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้