จีนคุมตัวกลับอีกระลอก ผู้ต้องสงสัยเอี่ยวสแกมเมอร์เมียวดี วันละ 300 รวมกว่าพันราย

ตาก-ชาวจีนเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์คงค้างในเมียวดีจำนวนมาก ล่าสุดขนกลับอีกล็อตใหญ่ 4 วันรวดวันละ 300 คนรวมนับพันราย ขอใช้สนามบินแม่สอดพากลับอีกเช่นเคย เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ คอยระวังเข้ม
หลังจากกระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำราชอาณาจักรไทย ได้ขอส่งบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกชักชวนให้ไปทำงานผิดกฎหมาย (แก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์) ในเมืองเมียวดี จ.เมียวดี ให้กลับประเทศต้นทางผ่านราชอาณาจักรไทยนั้น ต่อมาทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 16 ม.ค.2569 ได้มีหนังสือแจ้งทางฝ่ายไทยว่าพร้อมที่จะรับบุคคลสัญชาติจีนจำนวน 1,108 รายกลับประเทศ โดยขอให้มีการขนส่งลำเลียงกลับระหว่างวันที่ 20 - 23 ม.ค.นี้ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ตรงด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี หมู่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
โดบวันนี้ (20 ม.ค.) ทางการจีนได้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ China Southern Airlines ไปรอรับกลุ่มชาวจีนทั้งหมดที่ท่าอากาศยานแม่สอดแล้ว โดยการขนส่งลำเลียงมีนายจ้าว หย่งหนิง เลขานุการตรี เป็นผู้ดำเนินการ กระทั่งเมื่อถึงเวลาในการเดินทางทางการประเทศเมียนมาได้ส่งชาวจีนจำนวน 300 คน เดินทางออกจาก อ.เมียวดี จ.เมียวดี ด้วยรถยนต์ข้ามแม่น้ำเมยตรงไปยังท่าอากาศยานแม่สอด
ขณะผ่านด่านพรมแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยโดยด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จ.ตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ จ.ตาก และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้ตรวจคัดกรองบุคคลทั้งหมดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด คอยดูแลความเรียบร้อยทั่วบริเวณด่านพรมแดนและสะพาน ก่อนที่จะส่งทั้งหมดเดินทางด้วยรถบัสไปยังอากาศยาน เพื่อพาเดินทางกลับประเทศจีนเที่ยวบินละ 50 คน วันละ 6 เที่ยวบิน ซึ่งการส่งกลับชาวจีนในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในวันที่ 21-23 ม.ค.จะมีการส่งกลับจนครบทั้งหมดต่อไป.