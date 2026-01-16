อีกแล้ว! พม่าถล่มกะเหรี่ยง กระสุนตกใส่บ้านฝั่งไทยเสียหาย 2 หลัง โชคดีไม่มีเจ็บตาย

แม่สอด-กองทัพเมียนมาเปิดฉากโจมตีฐานกะเหรี่ยงเคเอ็นยู กระสุนปืนขนาด 12.7 มม.ข้ามมาถูกบ้านเรือนฝั่ง อ.แม่สอด 2 หลัง ได้รับความเสียหาย โชคดีไม่มีคนได้รับอันตราย กองกำลังนเรศวรสั่งปิดท่าข้ามทุกจุด 7 วันแล้ว
วันนี้ (16 ม.ค.) รายงานข่าวจากชายแดนไทย เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก แจ้งว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาจากกองพลทหารราบเบา 22 กับกองกำลังของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ที่ฐานป่าสักโจ่ดง บ้านมินลาป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นที่มั่นของฝ่ายต่อต้านกองทัพเมียนมา ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านใหม่แม่โกนเกน หมู่ 2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด กลับมามีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อกองทัพเมียนมาพยายามบุกเข้าโจมตี ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีการปะทะกันอย่างหนัก
การสู้รบดังกล่าวเป็นผลทำให้มีลูกกระสุนปืนขนาด 12.7 มม.ข้ามมาตกในฝั่งไทยในพื้นที่หมู่บ้านห้วยมหาวงก์ หมู่ 9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 2 หลังคาเรือน โดยเป็นบ้านของนายหลาน บุญวงศ์ เลขที่ 344 และบ้านของ น.ส.อินทวัณณ์ ตรีรัตนฐากูร บ้านเลขที่ 200/1 กระสุนถูกใส่บริเวณฝาบ้านที่เป็นคอนกรีตและไม้จนเป็นรอยแตกให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ไม่มีคนในบ้านได้รับอันตราย
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวรได้นำกำลังเขาไปตรึงฝั่งไทยตรงกันข้ามจุดที่มีการสู้รบ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน และ พล.ต.ไมตรี ชูปรีชา ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้มีคำสั่งปิดท่าข้ามทุกจุดที่เชื่อมกับ อ.เมียวดี เป็นเวลา 7 วัน ทำให้ล่าสุดสถานการณ์ในฝั่งประเทศเมียนมาได้เงียบลงแล้วแต่ยังคงมีเสียงปะทะกันด้วยปืนเล็กยาวเป็นช่วงๆ เนื่องจากทหารเมียนมาได้รุกคืบเข้าไปในเขตของเคเอ็นยูอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้การปะทะกันระหว่างกองทัพเมียนมาและเคเอ็นยูจนทำให้บ้านเรือนฝั่งไทยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นในปี 2569 เป็นครั้งแรก หลังจากในปี 2568 เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งโดยมีกระสุนปืนเล็กยาวและปืนใหญ่ตกล้ำเข้ามาในฝังไทยและมีบ้านเรือนเสียหายมากกว่า 10 หลังคาเรือน.