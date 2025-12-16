เอาให้เกลี้ยง!! จีนคุมสแกมเมอร์เคเคปาร์ค-ชเวโก๊กโก่ ขึ้นเครื่องกลับแล้ว ระลอกนี้..1,000 คน

แม่สอด-ทะยอยส่งกลับวันแรก จีนเทาหนีระเบิดเคเคปาร์คและชเวโก๊กโก่กลับประเทศ รัฐบาลจีนส่งไชน่าเซาเทิร์นรับถึงสนามบินแม่สอดยาว 4 วันรวด จำนวนนับ 1,000 คน เผยสภาพแหล่งซ่องสุมแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งเมียวดียับเยิน
กรณีนายหลิว จงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะเดินทางไปหารือกับทางการไทยและเมียนมาที่ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ตรงกันข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมาเพื่อวางแผนรับชาวจีนที่หนีจากการระเบิดอาคารในเคเคปาร์คและโครงการชเวโก๊กโก่ ของกองทัพเมียนมาและกะเหรี่ยง BGF ช่วงต้นเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดวันนี้ (16 ธ.ค.) ทางเจ้าหน้าที่ไทยได้ควบคุมตัวชาวจีนที่หนีข้ามฝั่งมาจำนวนประมาณ 100 คน เดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อ.แม่สอด เพื่อนำส่งกลับด้วยสายการบินไชย่าเซาเทิร์นซึ่งทางการจีนส่งไปรอรับ สำหรับวันแรกจะพาเดินทางกลับเพียงจำนวน 2 เที่ยวๆ ละ 50 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จีนเข้ารับตัวขึ้นเครื่องเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดด้วยความเรียบร้อยและเป็นอันเสร็จภารกิจในวันนี้
จากนั้นทางการจีนจะส่งเครื่องบินไปรับที่ท่าอากาศยานแม่สอดอีกในวันพุธที่ 17 ธ.ค.จำนวน 6 เที่ยวบิน ประมาณ 300 คน,วันพฤหัสบดีที่ 18 ธ.ค.จำนวน 6 เที่ยวบิน ประมาณ 300 คน,และวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.จำนวน 6 เที่ยว ประมาณ 300 คน ทำให้มีชาวจีนที่หนีข้ามฝั่งมาประเทศไทยและจะถูกส่งกลับชุดนี้จำนวนประมาณ 1,000 คน และเมื่อรวมกับการส่งตัวกลับเมื่อวันที่ 1-4 ธ.ค.ที่ผ่านมาพบว่ามีไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากกองทัพเมียนมาและกะเหรี่ยง BGF ใช้ระเบิดถล่มสถานที่ซ่องสุมขอขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือแก๊งสแกมเมอร์ใน 2 สถานที่หลักๆ ที่อยู่ตรงกันข้าม อ.แม่สอด คือ เคเคปาร์ค เมื่อปลายเดือน ต.ค.2568 และวันที่ 3 ธ.ค.เข้าถล่มโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษหย่างไถ้หรือชเวโก๊กโก่ จนอาคารต่างๆ ได้รับความเสียหายอย่างหนักและไม่สามารถเป็นสถานที่ซ่องสุมได้อีกต่อไป ขณะเดียวกันทำให้มีชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ภายในรวมทั้งชาวจีนหลบหนีข้ามแม่น้ำเมยมายังฝั่ง อ.แม่สอด เป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวและคัดแยกก่อนประสานสถานเอกอัคราชฑูตของประเทศต่างๆ เพื่อรับตัวกลับซึ่งสวนใหญ่การส่งกลับเป็นไปด้วยดี.