รัฐบาลที่จริงใจ! ปธน.เกาหลีใต้สั่งกวาดล้าง 'โฆษณา' หลอกทำงานผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประธานาธิบดี อี แจ มยอง แห่งเกาหลีใต้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปราบปรามการหลอกลวงจัดหางานออนไลน์ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "โดยทันที" หลังเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชาเมื่อเร็วๆ นี้
อี ได้สั่งการให้คณะกรรมาธิการการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้ คณะกรรมาธิการมาตรฐานการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลบโฆษณาเหล่านั้นโดยด่วน ตามข้อมูลจาก อี คยู-ยอน เลขานุการประธานาธิบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ซึ่งกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่สำนักงานประธานาธิบดีในเมืองยงซาน
“ท่านประธานาธิบดีตัดสินใจเช่นนี้ ท่ามกลางความกังวลว่า ขณะที่การปราบปรามในกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้น ผู้ที่ดำเนินโครงการจัดหางานผิดกฎหมายอาจย้ายการดำเนินงานไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เลขานุการ อี กล่าว
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีการโพสต์โฆษณารับสมัครงานที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และแชร์ผลการตรวจสอบกับแพลตฟอร์มออนไลน์หลักๆ รวมถึงผู้ประกอบการพอร์ทัล
รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้จัดตั้งคณะทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อประสานการตอบสนอง และจัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาร่วมระหว่าง Naver, Kakao และ Google เพื่อให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบโพสต์ที่ผิดกฎหมายด้วยตนเอง
“มาตรการเร่งด่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อของข้อเสนองานในต่างประเทศที่เป็นการฉ้อโกง” เลขานุการ อี กล่าว พร้อมเสริมว่า “ขณะนี้มีการลบโฆษณาออกแล้วทันทีที่พบ”
เขาระบุว่า แม้ว่าจะยังไม่ได้รวบรวมจำนวนโฆษณางานที่ผิดกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลบโพสต์ที่มองเห็นได้ และจะเริ่มรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องเมื่อปฏิบัติการของคณะทำงานเริ่มอย่างเต็มรูปแบบ
ด้าน วี ซุงลัก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ ระบุในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ (17) ว่า รัฐบาลตั้งเป้าที่จะส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชากลับประเทศให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้โดยใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำ
ที่มา: The Korea Times