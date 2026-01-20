ตร.-ปกครองแม่สอด-ทหาร ทลายแก๊งเด็กเปรต! ซุ่มจับโจ๋ต่างด้าวข้ามแดนเช้ากลับดึก-ลัก จยย.18 วัน 24 คัน

ตาก - ตำรวจ สภ.แม่สอด สนธิกำลังฝ่ายปกครอง-ทหาร ร่วมทลาย “แก๊งเด็กเปรต” ซุ่มจับโจ๋เมียนมาตั้งแก๊งลอบข้ามแดนแบบมาเข้ากลับดึก โจรกรรมรถจักรยานยนต์ในเมืองแม่สอด 18 วัน ได้รถไป 24 คัน ยึดคืนได้ 3 ที่เหลือถูกขายต่อหมด
วันนี้ ( 20 ม.ค 69 ) พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด, นายกันตพงศ์ พิพัฒมนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด พร้อมทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู และตำรวจหน่วยปฎิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดตาก ได้ร่วมกันแถลงข่าวปฎิบัติการทลายแก๊งโจ๋ต่างด้าว ที่รู้จักกันในนาม “แก๊งเด็กเปรต” ซึ่งเป็นแก๊งเยาวชนสัญชาติเมียนมา
ซึ่งแก๊งดังกล่าว ได้ลักลอบข้ามแนวชายแดนจากประเทศเมียนมาเข้ามาก่อเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของประชาชนชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อเนื่องรวม 18 วันได้รถจักรยานยนต์ไปรวม 24 คัน สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของรถต้องผ่อนกุญแจรถแบบไร้รถซึ่งถูกโจรกรรมหายไป
หลังเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องทีมสืบสวน สภ.แม่สอด ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามพื้นที่แนวชายแดนพบมีกลุ่มขบวนการก่อเหตุหลายคน จากนั้น พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด ได้ประสานไปทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและทหาร เพื่อเร่งเข้าปราบปราบ
กระทั่งสามารถเข้าจับกุมทหลายสมาชิกแก๊งเด็กเปรตได้จำนวน 4 คน โดยพบหัวหน้าแก๊งอายุ 25 ปี และสมาชิกพรรคเด็กเปรตมีอายุน้อยสุดเพียง 14 ปี และสามารถยึดรถจักรยานยนต์คืนมาได้จำนวน 3 คันนอกนั้นถูกขนส่งลักลอบข้ามชายแดนไปขายแล้ว
พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด กล่าวว่า หลังเกิดเหตุตนเองได้ตั้งชุดปราบปราบพิเศษพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ทหาร นำกำลังเข้าซุ่มตลอดพื้นที่ล่อแหลม กระทั่งคนร้ายตายใจลักลอบข้ามแนวชายแดนเข้ามาโจรรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กลางเมืองแม่สอดจนถูกปิดล้อมจับกุมได้พร้อมของกลาง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทราบว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีไปได้อีกหลายคน
พฤติกรรมของแก๊งนี้จะใช้เยาวชนสัญชาติเมียนมาเข้ามาก่อเหตุ โดยมีการสอนการใช้กุญแจผีและสอนการหักคอรถซึ่งแต่ละคันใช้เวลาก่อเหตุเพียงไม่ถึง 2 นาทีก็สามารถโจรกรรมรถขายข้ามชายแดน ซึ่งตำรวจ สภ.แม่สอดจะสอบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้รับซื้อของโจรทุกรายอย่างเด็ดขาด
ขณะเดียวกัน พล.ต.ต.ไพศาล นันตา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งด่วนสั่งการให้ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดตากพร้อมอาวุธครบมือเข้าร่วมรักษาความปลอดภัยให้ชาวอำเภอแม่สอดพร้อมร่วมติดตามสมาชิกพรรคเด็กเปรตซึ่งคาดว่ายังมีอีกหลายคนเพื่อเร่งนำตัวมาดำเนินคดีแล้ว