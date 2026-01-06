ผกก.ลำลูกกา ผุดไอเดีย "ตัดไฟแต่ต้นลม" แนะวิธี 5 ข้อ ป้องกันรถหาย

วันนี้ (6 ม.ค.) พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา ได้เรียกประชุมตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พร้อมสั่งการให้ ส.ต.ท.ก้องเกียรติ แก้ววงษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำลูกกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก สภ.ลำลูกกา เพื่อเป็นเกราะป้องกันเบื้องต้นให้ตัวประชาชน และลดปัญหาการทำงานของตำรวจไปพร้อมๆ กัน
ในคลิป ส.ต.ท.ก้องเกียรติ ทำหน้าที่ให้ความรู้ โดยนำรถจักรยานยนต์มาแสดงวิธีการต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุมี 5 ข้อดังนี้
1. ล็อกคอและหม้อกุญแจให้เรียบร้อย
2. ล็อกดิสก์เบรกเพื่อความปลอดภัยของรถ
3. ใช้แม่กุญแจล็อกขาตั้งคู่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
4. ล็อกโซ่และใส่กุญแจให้เรียบร้อย
5. จอดรถในที่ที่มีกล้องวงจรปิดเสมอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามคนร้ายหากเกิดการโจรกรรม
พ.ต.อ.ถิรเดช กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวคิดเริ่มต้นที่อยากประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการป้องกันตัวเองในเบื้องต้น เนื่องจากสถิติประชาชนแจ้งความรถจักรยานยนต์หายที่ สภ.ลำลูกกา ค่อนข้างเยอะ จึงอยากตัดไฟแต่ต้นลม เพื่อให้การโจรกรรมเป็นไปได้ยากขึ้น และลดอัตราการสูญหายของรถจักรยานยนต์ ที่ผ่านมาประชาชนอาจจะล็อกแค่คอรถ แต่ยังไม่ปลอดภัยเนื่องจากโจรรู้วิธีโดยการถีบคอรถเพียง 1-2 ครั้ง ก็สามารถปลดล็อกได้โดยง่าย
ถ้าใช้วิธีการตามที่ ส.ต.ท.ก้องเกียรติ แนะนำ 5 ข้อ จะสามารถยับยั้งและทำให้โจรก่อเหตุลักรถได้ยากขึ้น หลังจากนี้ตนจะเรียกประชุมพร้อมส่งชุดสายตรวจเข้าไปตามชุมชน เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ และรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว.