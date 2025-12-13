ถึงขั้นนี้แล้ว!โจรสุดแสบลักการ์ดเรลทางขึ้นเขาค้อ จนชาวบ้านผวาเกิดโศกนาฏกรรม

เพชรบูรณ์–โจรแสบขันน็อตลักราวเหล็กการ์ดเรลทางขึ้นเขาค้อ คนเดินทางและชาวบ้านต่างผวา ขับรถเข้าป่าไร้แนวป้องกัน ซ้ำมีคนนำขยะไปทิ้งเยอะ วอนเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขก่อนมีอุบัติเหตุใหญ่
วันนี้ (13 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนำเสนอหรือโพสต์ข้อความว่าตามปกติถนนทางลัดจาก ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก ไปยัง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อจะมีราวโลหะหรือการ์ดเรลของกรมทางหลวงติดตั้งอยู่ตามข้างถนนโดยเฉพาะจุดที่มีความคดเคี้ยว แต่ปรากฎว่าล่าสุดพบมีผู้เข้าไปถอดเอาการ์ดเรลออกไปทั้งแถบหลายจุดคาดว่าเอาไปขาย ทำให้การเชื่อมต่อของการ์ดเรลขาดช่วงไปหลายจุด หลายจุดเหลือแต่เสา และบางจุดมีการขันน็อตออกและทิ้งน็อตเอาไว้บนพื้นถนน จึงเกรงว่าหากไม่มีการ์ดเทลจะทำให้ผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาได้รับอันตรายหรืออาจอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ตำหนิคนที่ก่อเหตุโจรกรรมที่หวังจะเอาการ์ดเทลไปขายอย่างเดียวโดยไม่เห็นแก่อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ขับรถสัญจรผ่านไปมา
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าจากการตรวจสอบพบว่าแผ่นการ์ดเรลและราวเหล็กกันอันตรายถูกถอดหายไปหลายช่วง ทำให้การขับขี่ในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงหมอกลงจัดจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากไม่มีราวโลหะกั้นบริเวณขอบทางหรือทางโค้ง กระนั้นจากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่คือ สภ.เขาค้อ ทราบว่ายังไม่มีผู้ได้รับอันตรายจากเหตุดังกล่าวและยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกโจรกรรมการ์ดเรล ขณะที่หน่วยงานที่ดูแลการ์ดเรลยังไม่สามารถติดต่อได้ในวันหยุดราชการ
นอกจากปัญหาโจรกรรมการ์ดเรลแล้วตามข้างถนนสายเดียวกันยังมีผู้ลักลอบนำขยะไปทิ้งเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งนำใส่ถุงดำไปทิ้งหรือใช้กิ่งไม้ใบไม้ปกอำพรางเอาไว้ สภาพขยะยังใหม่คาดว่าถูกนำไปทิ้งได้ไม่นาน ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าไม่น่าจะเป็นของชาวบ้านในท้องถิ่นเพราะมีปริมาณมากเกินไปรวมทั้งยังบรรจุในถุงดำ คาดว่าอาจมาจากรีสอร์ทบางแห่งหรือนักท่องเที่ยวที่มักง่ายและไม่มีจิตสำนึก แม้ว่าก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาค้อ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บขยะจนสะอาดพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและสาปแช่งผู้ทิ้งขยะ แต่ต่อมาคนไร้สำนึกก็ยังนำขยะไปท้้งอีกและหนักเข้าป้ายห้ามทิ้งขยะก็หายไป ชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบทั้งกรณีการโจรกรรมการ์ดเรล โดยให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อยเหมือนเดิมละจัดการปัญหาขยะอย่างจริงจังด้วย.