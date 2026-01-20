ชาวอุดรฯได้รับสัญญาณเตือนภัยตาม ปภ.นัดหมาย

อุดรธานี - ประเทศไทยทดสอบระบบCell Broadcast ระดับประเทศ เชื่อม 76 จังหวัด–กทม. ชาวอุดรธานีได้รับสัญญาณพร้อมเพรียงตามกำหนด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ่ายวันนี้ (20ม.ค.) ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ดำเนินการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Cell Broadcast ระดับประเทศ เชื่อมโยงสัญญาณไปยัง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉิน
สำหรับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในเครือข่ายที่รองรับระบบดังกล่าว ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเป็นข้อความปรากฏบนหน้าจอพร้อมเสียงเตือน อย่างพร้อมเพรียงกันตามเวลาที่กำหนด สร้างความตื่นตัวและรับรู้ถึงการแจ้งเตือนภัยในวงกว้าง
การทดสอบครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินในอนาคต
ทั้งนี้ การแจ้งเตือนดังกล่าว กรม ปภ. ยืนยันว่าข้อความที่ได้รับเป็นเพียงการทดสอบระบบ ไม่ได้เกิดเหตุภัยพิบัติจริง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้อง