AIS แจ้ง 20 ม.ค. ร่วม ปภ. ทดสอบเตือนภัย Cell Broadcast ทั่วประเทศ

AIS แจ้งให้ประชาชนทราบว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มีกำหนดทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยเทคโนโลยี Cell Broadcast ในระดับประเทศ วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อยืนยันความพร้อมของระบบเตือนภัยระดับชาติให้สามารถส่งข้อความได้รวดเร็ว ครอบคลุม และแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ในการทดสอบครั้งนี้ โทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่รับสัญญาณจะมี เสียงเตือนและข้อความแจ้งเตือนแสดงอัตโนมัติ โดยเป็นข้อความทดสอบ จาก ปภ. เท่านั้น โดยจะระบุว่า “ทดสอบแจ้งเตือนภัย ไม่ใช่สถานการณ์จริง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก” ขอให้ประชาชน ไม่ตื่นตระหนก และรับทราบว่า ไม่ใช่สถานการณ์จริง
AIS ขอเน้นย้ำเพื่อความปลอดภัยว่า ข้อความทดสอบจะไม่มีการแนบลิงก์ใดๆ หากพบข้อความลักษณะชวนกดลิงก์หรือให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้หลีกเลี่ยงทันที เพราะอาจเป็นการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ
เช็กความพร้อมมือถือก่อนวันทดสอบ :
• ระบบจะแจ้งเตือนขึ้นอัตโนมัติบนหน้าจอ แม้อยู่ในโหมดเงียบ/ล็อกหน้าจอ (ขึ้นกับการรองรับของอุปกรณ์)
• แนะนำตรวจสอบ/อัปเดตระบบปฏิบัติการให้รองรับเงื่อนไขการทดสอบ โดยต้องเป็น Android 11 ขึ้นไป หรือ iOS 18 ขึ้นไป
• ไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่ม เพื่อรับข้อความทดสอบ
AIS พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐในการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนที่รวดเร็วและครอบคลุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจริงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับทราบการทดสอบในวันที่ 20มกราคมนี้และช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลดความตื่นตระหนกในสังคม