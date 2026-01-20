ผอ.ศูนย์ข่าวสารเยี่ยมกำลังพลช่องอานม้า ลดการเผชิญหน้าเสนอข้อมูลจริง

อุบลราชธานี-ผอ.ศูนย์ข่าวสารฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี ชื่นชมความเสียสละ
ย้ำภารกิจพิทักษ์ชายแดนไทย - กัมพูชา
วันนี้(20 ม.ค.)พลอากาศเอกประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย - กัมพูชา พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ระดับสูง เดินทางลงพื้นที่บริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตามกรอบของถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่าย โดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียด และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
สำหรับภารกิจวันนี้ทีมศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วมฯ ลงพื้นที่ ช่องอานม้า เพื่อติดตามสถานการณ์จริงในพื้นที่อย่างรอบด้าน รับฟังข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติและภาคประชาชน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน รวบรวมข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ เพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม
ในภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ยึดหลักการไม่ยั่วยุ ไม่ขยายความขัดแย้ง สนับสนุนกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ และการสื่อสารผ่านช่องทางที่ตกลงร่วมกัน ฝ่ายไทยให้ความสำคัญกับ เสถียรภาพชายแดน สันติภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ เป็นศูนย์กลาง
พลอากาศเอกประภาส สอนใจดี ให้สัมภาษณ์ว่า การลงพื้นที่ของศูนย์ข่าวสารฯ เป็นการติดตามสถานการณ์ด้านข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่การดำเนินการทางการเมืองหรือการทหาร เป็นการทำงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปตามกรอบที่ตกลงไว้ ยึดหลักป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม และไม่กระทบต่อประชาชน โดยไม่มีนโยบายเพิ่มความตึงเครียด ซึ่งศูนย์ข่าวสารฯ ทำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลที่ตรวจสอบได้ ให้สังคมและสื่อมวลชนได้รับข้อมูลที่รอบด้าน ลดข่าวลือ และสนับสนุนบรรยากาศแห่งความเข้าใจ
สุดท้ายพลอากาศเอกประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารฯ ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และอดทน ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากและสภาวะความกดดันอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยเน้นย้ำว่าภารกิจของทหารแนวหน้าคือหัวใจสำคัญในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ
นอกจากการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้ว คณะทำงานยังได้เน้นย้ำเรื่องการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการคงไว้ ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เคร่งครัด แต่เปี่ยมด้วยมิตรภาพต่อประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชาอย่างยั่งยืน