ศูนย์ข่าวสารฯ ไทย–กัมพูชา ย้ำยึดกลไกทวิภาคีแก้ปมเขตแดน ไม่รับการกระทำฝ่ายเดียว วอนทุกฝ่ายอดกลั้น

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2569 ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา ออกแถลงข่าวชี้แจง ถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ดังนี้
1.ประเทศไทยยึดมั่นการดำเนินการตามถ้อยแถลงร่วมและกลไกทวิภาคีอย่างเคร่งครัดประเทศไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการบริหารและแก้ไขประเด็นเขตแดนระหว่างไทย–กัมพูชาด้วยสันติวิธี ผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการชายแดนร่วม (JBC) และกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย
2.ไม่ยอมรับการดำเนินการฝ่ายเดียวใด ๆ ที่อาจกระทบต่อสถานการณ์ฝ่ายไทยไม่อาจยอมรับการดำเนินการฝ่ายเดียวในการจัดทำหลักเขตแดนในพื้นที่จริง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับข้อตกลงและแนวปฏิบัติที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ การดำเนินการลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเพิ่มความเสี่ยงต่อความตึงเครียดตามแนวชายแดน
3.ขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยั่วยุ และใช้ความอดทนอดกลั้นสูงสุด
ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกระทำหรือการสื่อสารใด ๆ ที่อาจถูกมองว่าเป็นการยั่วยุ หรือสร้างแรงกดดันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยควรยึดหลักความอดทนอดกลั้น ความโปร่งใส และความรับผิดชอบร่วมกัน
4.พร้อมหารือและเร่งรัดการประชุมผ่านช่องทางที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสมฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมในการหารือกับฝ่ายกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ตามขั้นตอนความเหมาะสม เพื่อคลี่คลายประเด็นที่ค้างอยู่ และเดินหน้าสู่การบริหารแนวเขตแดนอย่างเป็นระบบ เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
ประเทศไทยเชื่อมั่นว่า การเคารพข้อตกลงที่มีอยู่ การไม่ดำเนินการตามอำเภอใจ และการใช้กลไกทวิภาคี คือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อย ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ