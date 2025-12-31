﻿ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอความร่วมมือประชาชนรับข่าวสารอย่างมีสติ งดแพร่ข่าวบั่นทอนความเชื่อมั่นประเทศ-สร้างความแตกแยก

ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอความร่วมมือประชาชนใช้สติรับข้อมูลข่าวสารหลังมีข้อตกลงหยุดยิง วิพากษ์วิจารณ์สร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประเทศ และขออย่าได้หลงเชื่อ หรือขยายข่าวที่ก่อให้เกิดความกลัว ความเกลียดชัง หรือความแตกแยกในสังคม
วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 21.30 น. ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา เผยแพร่ข่าว โดยระบุว่า พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ขอเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยว่า ภายหลังจากที่ฝ่ายไทยและกัมพูชาได้มีถ้อยแถลงร่วมฯ และดำเนินการตามกรอบความตกลงร่วมกัน นั้น รัฐบาลและกองทัพไทย ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเรียนให้ประชาชนเข้าใจว่า การหยุดยิงและการลดระดับความตึงเครียด ตามถ้อยแถลงร่วม มิได้หมายถึงการหยุดเตรียมพร้อมตามหลักสากล ทุกกองทัพในโลก ยังคงรักษาความพร้อมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศตนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หากมีการละเมิดข้อตกลง หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ในขณะเดียวกัน ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอแจ้งเตือนว่า ในห้วงเวลานี้ พบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวลือ และการตั้งคำถามบางลักษณะในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมุ่งสร้างความตื่นตระหนก ความโกรธ หรือความไม่ไว้วางใจระหว่างคนไทยด้วยกันเอง ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเน้นย้ำว่า ความกลัวและความแตกแยก คือ เป้าหมายของสงครามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมิใช่ผลประโยชน์ของประเทศไทย
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ดังนี้
• ขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ
• ขอให้แยกแยะระหว่างการตั้งคำถามเพื่อความเข้าใจ กับการกล่าวโทษโดยใช้อารมณ์
• สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ แต่ควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประเทศ
• ขออย่าได้หลงเชื่อ หรือขยายข่าวที่ก่อให้เกิดความกลัว ความเกลียดชัง หรือความแตกแยกในสังคม
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเรียนย้ำว่า หลังจากมีถ้อยแถลงร่วมฯ เกิดขึ้น มิได้หมายถึงว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอ แต่เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องใช้สติ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจกัน ประเทศไทยจะยืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยความเป็นเอกภาพของประชาชน การดำเนินการอย่างมีวุฒิภาวะ และการยึดมั่นในหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล
ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันดูแลความมั่นคงของชาติ และขอความร่วมมือ ให้ติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการเป็นหลัก