ฮุน มาเนต ชี้ข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย ขยายวงจากการปะทะด้วยอาวุธสู่สมรภูมิรบของข้อมูลข่าวสาร

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชาได้กล่าวเตือนว่าข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย ได้ขยายวงออกจากความขัดแย้งทางทหารไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า “สมรภูมิรบแห่งข้อมูลข่าวสาร” ที่ทำให้สื่อมวลชนต้องอยู่ในแนวหน้าใหม่ในการปกป้องการรายงานข้อเท็จจริง ความไว้วางใจของประชาชน และความมั่นคงของชาติ
ในจดหมายที่ส่งถึงการประชุมบรรณาธิการกัมพูชาครั้งที่ 22 ในวันที่ 19 ธ.ค. ในหัวข้อ “บทบาทของผู้สื่อข่าวในความขัดแย้งชายแดน” ผู้นำกัมพูชาได้กล่าวว่าความตึงเครียดล่าสุดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปะทะด้วยอาวุธอีกต่อไป
“ความขัดแย้งชายแดนระหว่างสองประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะการปะทะกันด้วยอาวุธเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการต่อสู้หลายด้านภายในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ การทูตทางการเมือง ข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นของประชาชน” ฮุน มาเนต ระบุ
“ในพื้นที่เหล่านี้ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง และนักฉวยโอกาสได้ใช้สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบที่มีอยู่เพื่อให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และเอาชนะในด้านการทหาร การเมือง การทูต และข้อมูลข่าวสาร ในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์” ผู้นำกัมพูชา ระบุ
ฮุน มาเนต กล่าวว่าการเล่าเรื่องที่แข่งขันกัน ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และการบิดเบือนความเห็นของสาธารณชน กลายเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายต่างๆ ใช้เพื่อให้ได้เปรียบในยุคสมัยใหม่ นอกจากนี้ เขายังย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นหรือบิดเบือนนั้นเสี่ยงต่อการปลุกปั่นชาตินิยม ก่อให้เกิดความเกลียดชัง และเพิ่มความตึงเครียดจนควบคุมไม่ได้
ผู้นำกัมพูชายังเน้นย้ำว่า ปัจจุบันนักข่าวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ โดยกล่าวว่าการรายงานข่าวที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่
ทั้งนี้ ฮุน มาเนต ได้กล่าวยกย่องสื่อกัมพูชาและสื่อต่างประเทศที่พยายามรายงานข่าวอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกล่าวว่างานของนักข่าวเหล่านี้มีส่วนช่วยต่อต้านข้อมูลเท็จและลดความวิตกกังวลของประชาชน
ด้านรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้กล่าวอ้างว่าสื่อทั่วโลกเริ่มรับฟังเสียงของกัมพูชาเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดน โดยเน้นย้ำถึงการรุกรานทางทหารของไทยและการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
“กัมพูชาได้ส่งเสียงของประเทศไปสู่โลกผ่าน CNN เราได้แบ่งปันข้อมูลว่าทหารไทยเปิดฉากโจมตีกัมพูชาอย่างไร ในขณะที่กัมพูชาพยายามอดทนอดกลั้นและเคารพคำแถลงร่วมเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค.” เนธ เพียกตรา ระบุผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เขาเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศประเมินสถานการณ์ตามข้อเท็จจริง และเน้นย้ำว่ารายงานข่าวทั่วโลกช่วยต่อต้านเรื่องราวที่ไม่ถูกต้อง.