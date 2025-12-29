กองทัพแถลงโต้ “ฮุน มาเนต” ยันไทยยึดพื้นที่ตามหลักฐานเส้นเขตแดน ปัดรุกรานกัมพูชา เตือนอย่าใช้ “หยุดยิง” เพื่อเปลี่ยนแปลง

กองทัพแถลงโต้ “ฮุน มาเนต” ยันไทยปฏิบัติการทางทหารโดยยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเรื่องเส้นเขตแดน ตรวจสอบได้ตามหลักสากล ปัดรุกรานกัมพูชา ย้ำหยุดยิงเป็นมาตรการลดความตึงเครียด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน จะไม่ยอมให้ใครใช้เป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน
วันนี้(29 ธ.ค.) จากกรณีที่นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความยืนยันว่าการหยุดยิงกับไทยไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการลดความสูญเสีย และการคงกำลังทหารไว้ ณ ที่ตั้งปัจจุบันไม่ได้หมายความว่ากัมพูชายอมเสียดินแดนให้ไทย โดยยืนยันว่าการปักปันเขตแดนให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมทางบก(JBC) นั้น พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้แจงว่า ขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย ซึ่งกำลังติดตามถ้อยแถลงและการโพสต์ข้อความต่างๆ ของฝ่ายกัมพูชาในช่วงเวลานี้ ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนว่าประเทศไทยขอตอกย้ำและยืนยันเพื่อความชัดเจนว่า การดำเนินการของรัฐบาลและกองทัพไทยตลอดช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ยึดหลักความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ความปลอดภัยของประชาชน การปกป้องอธิปไตยของชาติ และการลดความสูญเสียของทุกฝ่าย
ประเทศไทยได้เข้าร่วมมาตรการหยุดยิงทันที ณ จุดที่ตั้ง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นมาตรการลดความตึงเครียดและคุ้มครองชีวิตประชาชน ภายใต้หลักการที่ชัดเจนว่า
การหยุดยิงดังกล่าว ไม่กระทบต่อสิทธิ อธิปไตย หรือจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นเขตแดน และไม่ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใด ๆ ในพื้นที่
รัฐบาลไทยและกองทัพไทยยังคง ตรึงกำลัง เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมดำเนินการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกที่ตกลงร่วมกัน หากมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือการกระทำที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของประเทศ
ประเทศไทย ยืนยันการใช้ข้อเท็จจริง หลักฐาน และกลไกตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นฐานในการดำเนินการและสนับสนุนบทบาทของกลไกที่ตกลงร่วมกัน เพื่อให้การหยุดยิงเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และนำไปสู่การลดความตึงเครียดอย่างแท้จริง
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านที่ติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและมีวุฒิภาวะ ประเทศไทยจะสื่อสารข้อมูลอย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประเทศบนเวทีระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการดูแลความมั่นคงของชาติ
ประเทศไทยยืนยันว่า การเจรจา การหยุดยิง และการป้องกันประเทศ จะดำเนินควบคู่กันอย่างสมดุล เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน โดยไม่ลดทอนศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติ
Q&A กรณีถ้อยแถลงของฮุนมาเนต เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของคนไทย
Q1: เขาพูดว่าถูกรุกราน ไทยเสียภาพไหม?
A: ไทยไม่แข่งคำกล่าวหา ไทยแข่ง “ข้อเท็จจริง+หลักฐาน+กลไกตรวจสอบ” และยึดเอกสารร่วม/กรอบสากลเป็นฐาน
Q2: เขาย้ำ “หยุดยิงไม่กระทบเส้นเขตแดน” เราควรตอบไหม?
A: ตอบสั้น ๆ ว่าไทยยึดหลักเดียวกันคือ without prejudice และให้กลไกเทคนิคเดินต่อ (JBC) โดยไม่ยอมให้ใครใช้หยุดยิงเป็นเครื่องมือเปลี่ยนข้อเท็จจริงในพื้นที่
Q3: คนไทยควรเชื่ออะไรตอนนี้?
A: ให้ยึด “เอกสารทางการ” และรายงานที่ตรวจสอบได้