“เฉลิมชัย–เดชอิศม์” กอดคอ ลั่นรักกันทั้งชีวิต ไม่มีแตกแยก ย้ำไม่แย่งเก้าอี้–ไม่ลงชิงตำแหน่งให้ ปชป. รอ 18 ต.ค.

“เฉลิมชัย–เดชอิศม์” แถลงข่าวเคลียร์ไม่แตกแยก ปชป. ขอสังคมอย่าด่วนตัดสินย้ำไม่แย่งเก้าอี้–ไม่ลงแข่งชิงตำแหน่ง รอ 18 ต.ค. ค่อยตัดสินใจอนาคตการเมือง ประกาศยึดสัญญาใจ “ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน” รักกันทั้งชีวิต
วันนี้(25 ก.ย.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นานเดชอิศม์ ขาวทอง รักษาการเลขาธิการพรรค ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตั้งใจมาดูว่าการประชุมใหญ่เรียบร้อยหรือไม่ โดยเบื้องต้นไม่มีอะไรติดขัด เรียบร้อยทุกอย่าง โดยเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยากให้จบในรอบเดียว
ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคเพราะติดภารกิจอยู่ที่ประเทศจีน รอให้กลับมาก่อน ส่วนจะสนับสนุนนายอภิสิทธิ์หรือไม่ นายเฉลิมชัย ระบุว่า ขอคุยก่อน ใครก็ได้ที่มีความตั้งใจจะมาเป็นหัวหน้าพรรค ตนไม่มีอคติ พร้อมยืนยันแทนนายเดชอิศม์ด้วยเช่นกัน ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการเลือกตั้ง ไม่ต้องห่วงว่าตนและนายเดชอิศม์จะรับตำแหน่งใดๆ ไม่แข่งด้วย จะได้ชัดเจน เวลาคนเอาไปคิดเองแล้วไปเขียนแล้วไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้สังคมสับสน นายเฉลิมชัย ย้ำว่า ความสัมพันธ์ในพรรคไม่ได้แตกแยกเหมือนในข่าว เพราะตนเป็นคนที่รอมชอมที่สุด
ส่วนกระแสข่าวของนายเฉลิมชัยและนายเดชอิศม์ที่จะมีการย้ายพรรคนั้น นายเฉลิมชัย “หัวเราะ” และยืนยันว่า “ข่าวก็คือข่าว” อย่างกรณีที่ตนเดินทางไปจังหวัดตรังก็ได้พูดคุยกับนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ซึ่งเป็นคนที่ตนเคารพรัก ได้มีการวิเคราะห์การเมือง ในหลายประเด็น โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์กับภาคใต้ ซึ่งตนได้วิเคราะห์ตามสถานการณ์ ในฐานะที่อยู่การเมืองมา 30 ปี ส่วนการที่นายสมชายจะเอาคำวิเคราะห์ของตนไปฟันธง ก็เหมือนกับการจัดรายการทั่วไป แต่ส่วนตัวขอยืนยันว่า เป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้น ซึ่งการฟันธงทุกอย่าง ยังไม่มีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดทั้งหมด จนกว่าตนจะได้คุยกับ สส. ของพรรคให้ครบ รวมถึงพูดคุยกับคนที่จะมาสานงานต่อ คนที่มาเป็นกรรมการบริหารพรรคเรียบร้อยก่อน ซึ่งหลังวันที่ 18 ตุลาคม จึงเริ่มคิดว่า จะเดินหน้าอย่างไร ดังนั้น ช่วงนี้ขอพักก่อน “ไม่เห็นหรือหน้าผมสดใสขึ้นเยอะ”
นายเฉลิมชัยกล่าวว่า หลัง 18 ตุลาคมจะเป็นการไปต่อทางการเมืองหรือวางมือ หรือย้ายพรรคนั้น นายเฉลิมชัย ชี้แจงว่า ขอพักก่อนซักหนึ่งเดือน แต่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ หลัง 18 ตุลาคม คงต้องใช้เวลานั่งคิด ซึ่งการตัดสินใจทางการเมืองของตนอยู่บนความรับผิดชอบ ตนสนิทกับทุกพรรค มีพรรคพวก พี่น้อง ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ต้องมีผู้นำก่อน จึงจะกลับมาคิดอย่างรอบคอบ ส่วนแนวทางว่าจะไปต่อกับพรรคประชาธิปัตย์หรือ จะไปกันทั้งหมดรวม สส. ด้วย นายเฉลิมชัย ยืนยันว่า ต้องขึ้นอยู่กับ สส.
“ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนทำตนยังห่วงน้องๆ นี่คือตัวผม ใครจะว่าโบราณก็โบราณ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน คือตัวตนผมจริงๆ ยังมีครับ ยังมีคำนี้ยังใช้ได้อยู่ มีอยู่ในประเทศไทยและผมใช้จริงๆ“ และตนไม่เคยทะเลาะกับนายเดชอิศม์ ผมคบกันทั้งชีวิต เลือกคนที่ผมอยากคบ“ นายเฉลิมชัย กล่าว
เมื่อถามว่าหลัง 18 ตุลาคมโอกาสที่จะไปต่อกับพรรคประชาธิปัตย์มากน้อยแค่ไหน นายเฉลิมชัย ยิ้มรับ แล้วบอกว่า ไม่มีใครรู้อยู่ 2 เรื่อง คือ อนาคตและใจคน
ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีการนัดคุยกับนายอภิสิทธิ์หรือไม่นั้น นายเฉลิมชัย ระบุว่า ถ้ามีโอกาสก็ต้องได้คุยอยู่แล้ว เพราะตนกับนายอภิสิทธิ์ก็มีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทั้งหมด เพราะตนอยากให้พรรคมีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และขับเคลื่อนต่อไป ดังนั้น ดังนั้นนักวิเคราะห์หรือข่าวที่ออกไป ณ วันนี้มันยังไม่ใช่ ความจริงหนีไม่พ้น
เมื่อสอบถามถึงนายเดชอิศม์ว่ามีการทาบทามไปอยู่พรรคกล้าธรรม นายเดชอิศม์ ยืนยันว่า “ไม่มีครับ” กินข้าวกินธรรมดา ทำให้นายเฉลิมชัย พูดแทรกขึ้นว่า “มีแต่พรรคเฉลิมชัย“ จึงถามต่อว่า จะไปตั้งพรรคใหม่ใช่หรือไม่ นายเฉลิมชัย หัวเราะอีกรอบและระบุว่า “คุณก็คิดไปเรื่อย“ เพราะยังไม่คิด รอให้ถึงเวลาก่อน ที่ออกมาวันนี้ ไม่อยากให้สังคมสับสน ขอยืนยันว่านายเดชอิศม์กับตน รักกันทั้งชีวิตคบกันทั้งชีวิต ไม่มีหรอก ที่คนมาบอกว่า ประชาธิปัตย์ภายในแตกแยก อาจจะมีบ้างความเห็นบางเรื่องไม่ตรงกัน แต่ไม่ใช่จุดสำคัญ ที่จะมาบอกว่าไปต่อหรือไม่ไปต่อ คบหรือไม่คบ ทุกสังคมก็มีขนาดสามีภรรยายังทะเลาะกันแต่ยิ่งทะเลาะกันลูกยิ่งดก