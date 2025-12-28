ปิดศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ส่งไม้ต่อศูนย์ประสานงานข่าวฯ โต้ข่าวปลอม-ข่าวยั่วยุ

ปิดศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ทย-กัมพูชา ส่งไม้ต่อ “ศูนย์ประสานงานข่าวข้อมูลฯ" ที่ตั้งขึ้นตามแถลงการณ์ร่วมหยุดยิง เพื่อตรวจสอบและตอบโต้ข่าวบิดเบือน-ข่าวยั่วยุ
วันที่ 28 ธ.ค.ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ปรับรูปแบบการแถลงจากการรายงานสถานการณ์มาเป็นการตอบคำถามและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจากมีการลงนามในแถลงการณ์ร่วม (joint statement : JS) ระหว่างไทย-กัมพูชาเรื่องการหยุดยิง โดยมี พลเรือตรี สุรศักดิ์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยวันนี้จะเป็นการปิดศูนย์แถลงข่าวฯ ที่จัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และจะเป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานข่าวข้อมูลฯ หรือมีเดียเซ็นเตอร์ตามข้อ 15 ของ JS เพื่อรับไม้ต่อในการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อตอบโต้ข่าวสารที่มีการบิดเบือน โดยวันนี้ผู้ร่วมรายการได้ปรับจากเครื่องแบบสนามทางทหาร มาเป็นชุดสูทสากลลดระดับจากสถานการณ์ หลังลงนามข้อตกลงหยุดยิง
พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวถึงการตั้งมีเดียเซ็นเตอร์ตามแถลงการณ์หยุดยิงเพื่อประสานข้อเท็จจริงกรณีการสร้างข่าวเท็จว่า พี่น้องสองประเทศอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างในบางมุมซึ่งไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนหรือควบคุมได้ แต่เราจะพยามสร้างกลไกขึ้นมา ขณะนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วในส่วนของไทยและตนได้ประสานไปยัง สำนักผู้ช่วยทูตทหารในกัมพูชา รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตกัมพูชา โดยจัดตั้งเป็นคณะทำงานแล้ว
โดยภารกิจของศูนย์จะพิจารณาว่าข่าวไหนที่เป็นในเชิงยั่วยุ หรือส่งผล กระทบเชิงนัยสำคัญสูงมาก เกี่ยวกับความขัดแย้งก็จะติดต่อประสานงานว่าข่าวดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ ถ้าสองฝ่ายยืนยันว่าไม่จริงก็จะเป็นเฟกนิวส์ ก็จะได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบต่อไป โดยจะมีวิธีในการตรวจสอบด้วยเครื่องมือต่างๆ
สำหรับศูนย์ฯ ที่จะตั้งขึ้นมาใหม่นี้ กำลังหาสถานที่ทำการ เพื่อเปลี่ยนผ่านจากศูนย์อำนวยการฯ แห่งนี้ไป ยังศูนย์ใหม่ โดยจะมี virtual meeting กันตลอด เพื่อนำไปสู่การตอบคำถามข้อสงสัยแบบ Q&A นำเสนอต่อประชาชนทุกวัน หรือถ้าสื่อมวลชนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามหรือเชิญไปตอบข้อสงสัยได้ คาดว่าโครงสร้างนี้จะเสร็จในเร็ววัน ซึ่งภารกิจตรงนี้เป็นไปตามแถลงการณ์ข้อ 15 ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มปฏิบัติแล้วรอแค่คำสั่งที่เป็นรูปธรรม