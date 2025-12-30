แน่ใจหรือ!'จีนควงแขน'ไทย-กัมพูชา' เผย3ฝ่ายเห็นพ้องปราบสแกม-อาชญากรรมข้ามชาติ

การเจรจาไตรภาคีระหว่างจีน กัมพูชาและไทย ได้บทสรุปในสิ่งที่ปักกิ่งระบุว่ากองทัพของพวกเขาจะยังคงติดต่ออย่างใกล้ชิดกับกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของข้อตกลงหยุดยิงหากทั้ง 2 ฝ่ายร้องขอ พร้อมระบุทั้ง 3 ชาติมีพันธสัญญาร่วมกันในการจัดการกับภัยคุกคามข้ามชาติต่างๆนานา ในนั้นรวมสแกมออนไลน์
คำมั่นสัญญานี้ระบุอยู่ในถ้อยแถลงร่วมฉบับหนึ่งที่เผยแพร่ออกมาตามหลังการประชุมไตรภาคีระหว่างจีน-กัมพูชา-ไทย ที่จัดขึ้นในมณฑลยูนนาน ในวันที่ 28 ธันวาคม ถึง 29 ธันวาคม หลังมีการลงนามในถ้อยแถลงร่วม ณ การการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา(จีบีซี) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา
"กองทัพจีนจะยังคงติดต่อกับกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทยเพื่อมอบแรงสนับสนุน เพื่อความแข็งแกร่งของข้อตกลงหยุดยิงยามจำเป็น และตามคำร้องขอของทั้งกัมพูชาและไทย" ถ้อยแถลงระบุ
จีนยังมีกำลังใจจากการประสานงานทางการทูตระหว่างพนมเปญและกรุงเทพฯ ในนั้นรวมถึงการติดต่อกันโดยตรงของรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง 2 ชาติ และบอกว่าพวกเขาจะทำงานหล่อหลอมบรรยากาศในแง่บวก สำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง- ล้านช้าง ครั้งที่ 5 ซึ่งคาดหมายว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ถ้อยแถลงระบุว่าทั้ง 3 ประเทศเน้นย้ำว่าการเจรจาและพูดคุยหารือยังคงเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคลี่คลายข้อพิพาทต่างๆนานา และข้อตกลงหยุดยิงเป็นประโยชน์ในระยะยาวสำหรับประชาชนของทั้งกัมพูชาและไทย เช่นเดียวกับเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค "จีนมีความตั้งใจมอบเวที หากจำเป็น สำหรับทั้ง 2 ฝ่าย ในการติดต่อสื่อสารที่ครอบคลุมกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
นอกเหนือจากประเด็นด้านความมั่นคงและการทูตแล้ว ถ้อยแถลงระบุต่อว่าทั้ง 3 ชาติบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขามีหน้าที่ร่วมกันในการจัดการกับภัยคุกคามข้ามชาติต่างๆนานา จีน, กัมพูชา และไทย เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และสแกมออนไลน์ ด้วยเป้าหมายปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วภูมิภาคให้ดีกว่าเดิม
"ทั้ง 3 ชาติเห็นพ้องใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงการหลอกลวงทางโทรศัพท์และสแกมออนไลน์ เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาค" ถ้อยแถลงระบุ
(ที่มา:คิริโพสต์)