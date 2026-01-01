เขมรได้ทีเคลมชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ไทยปล่อย 18 เชลย ทบ.ซัดกลับจอมวาทกรรม ยันไทยปล่อยตามข้อตกลงและหลักมนุษยธรรม

กองทัพตอบ 10 คำถาม หลังกัมพูชาอ้างเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ ไทยยอมปล่อย 18 ทหารกลับ ชี้แค่วาทกรรมของฝ่ายกัมพูชา ชี้ไทยทำตามกรอบที่ตกลงร่วมกันและหลักมนุษยธรรม เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ไม่ใช่การยอมรับข้อกล่าวอ้างใดๆ ย้ำต้องยึดข้อเท็จจริง ลดวาทกรรมยั่วยุ
ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ชี้แจงเรื่องการส่งตัวทหารกัมพูชา 18 นายกลับประเทศและมาตรการทางการทูต ดังนี้
Q1: ไทยส่งตัวทหารกัมพูชา 18 นาย กลับประเทศ เพราะไทยถูกกดดันหรือ “แพ้” ทางการทูตหรือไม่?
A: ตรงกันข้ามเลยครับ การส่งตัวกลับเป็นการดำเนินการตามกรอบที่ตกลงร่วมกันในกลไกที่เป็นทางการ สะท้อนว่าไทยทำตามคำพูดและยึดหลักมนุษยธรรมตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และลดความตึงเครียด โดยไทยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าว ไม่กระทบสิทธิ หรืออธิปไตย (without prejudice to)
Q2: ไทยมองอย่างไรที่สื่อกัมพูชานำเสนอว่าเป็น “ชัยชนะครั้งใหญ่”?
A: สิ่งที่สามารถดำเนินกันได้ตามถ้อยแถลงร่วมที่สองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ ถือเป็นชัยชนะร่วมกัน ทั้งนี้ ไทยไม่ก้าวล่วงการสื่อสารภายในของประเทศอื่น แต่ไทยขอให้ทุกฝ่ายยึดข้อเท็จจริง ลดวาทกรรมที่อาจกระพือ ความตึงเครียด และร่วมกันสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพและความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ
Q3: การส่งตัวกลับครั้งนี้ถือเป็น “การแลกเปลี่ยน” หรือมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่?
A: เป็นการดำเนินการตามกรอบที่ตกลงร่วมกันและมาตรการลดความตึงเครียด โดยไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชน และการสร้างความเชื่อมั่นให้กระบวนการยุติการปะทะเดินหน้าได้จริง
Q4: ไทยยืนยันได้อย่างไรว่าการส่งตัวกลับ ไม่เท่ากับยอมรับข้อกล่าวหา/ข้อเรียกร้องของกัมพูชา?
A: ไทยยืนยันชัดเจนว่า การดำเนินการด้านมนุษยธรรมและการปฏิบัติตามกลไกที่ตกลงร่วมกัน ไม่ใช่การยอมรับข้อกล่าวอ้างของฝ่ายใด และไม่ทำให้สิทธิของไทยในประเด็นอธิปไตยหรือเขตแดนเปลี่ยนแปลงไป
Q5: ผู้ถูกควบคุมตัวได้รับการปฏิบัติอย่างไรในช่วงที่ผ่านมา?
A: ไทยยึดหลักมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลในการดูแลผู้ถูกควบคุมตัว รวมถึงการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความปลอดภัย โดยดำเนินการภายใต้กรอบที่เหมาะสม
Q6: มีข้อกล่าวหาว่าไทยควบคุมตัว “นานเกินไป” ไทยตอบอย่างไร?
A: ไทยปฏิบัติตามหลักสากลอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด การดำเนินการทั้งหมดพิจารณาบนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชน และข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยที่ผ่านมา การปล่อยตัวนายทหารเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่สองฝ่ายยังเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
Q7: ไทยกังวลหรือไม่ว่าอีกฝ่ายจะใช้เรื่องนี้สร้างกระแสชาตินิยม/ยั่วยุให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียด?
A: ไทยขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ ยึดข้อเท็จจริง และหลีกเลี่ยงถ้อยคำหรือการกระทำที่อาจยั่วยุให้เกิดความเข้าใจผิด ไทยให้ความสำคัญกับการทำให้การลดความตึงเครียดเกิดผลต่อเนื่อง และคุ้มครองประชาชนเป็นลำดับแรก
Q8: ประเด็น “ไทยได้พื้นที่คืน/กัมพูชาเสียพื้นที่” ศูนย์แถลงข่าวตอบอย่างไร?
A: ประเด็นเขตแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอยู่ในกระบวนการตามกลไกที่เป็นทางการ ไทย
ขอย้ำว่า ไม่ควรสรุปแบบชนะ–แพ้จากข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ และขอให้ยึดการสื่อสารของหน่วยงานรัฐและกลไกที่ตกลงร่วมกันเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและความตึงเครียดเพิ่มขึ้น
Q9: หลังจากนี้ไทยจะเดินหน้าทางการทูตอย่างไร?
A: ไทยสนับสนุนการใช้กลไกที่เป็นทางการ การสื่อสารที่สร้างสรรค์ และมาตรการลดความตึงเครียด เพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน ควบคู่กับการรักษาความพร้อมด้านความมั่นคงตามความจำเป็น และการคุ้มครองประชาชนตามแนวชายแดน
Q10: ฝากข้อความถึงประชาชนไทยและประชาชนในพื้นที่ชายแดน
A: รัฐบาลและกองทัพให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน ขอให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการ งดแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ และร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพ ขณะเดียวกันไทยยังคงยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่