แจงเหตุไทยเบลอหน้า 18 เชลยกัมพูชาตามอนุสัญญาเจนีวา กลับประเทศเปิดหน้าหราพ้นความรับผิดชอบของไทย

ศูนย์แถลงข่าวร่วมชายแดนไทย–กัมพูชา แจงฝ่ายไทยไม่เปิดเผยใบหน้าทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัว เป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา ที่ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่เมื่อมีการเปิดเผยหน้าหลังจากกลับกัมพูชาแล้ว ถือว่าอยู่นอกความรับผิดชอบของฝ่ายไทย และเป็นสิทธิของประเทศต้นทาง
วันนี้ (31 ธ.ค.2568) จากกรณีที่ทหารไทยได้ควบคุมตัวทหารกัมพูชา 18 นายมาตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2568 โดยได้ปิดบังในหน้าทั้ง 18 คนมาโดยตลอด อย่างไรตามเมื่อทั้ง 18 นายถูกส่งกลับกัมพูชาในวันนี้ กลับมีการเปิดเผยใบหน้าทั้ง 18 คน โดยนายฮุนเซน ผู้นำสูงสุดของกัมพูชาได้ดพสต์ภาพของทั้ง 18 คนและข้อความต้อนรับนั้น ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชาชี้แจงเรื่องดังกล่าวดังนี้
Q1: ทำไมฝ่ายไทยไม่เผยแพร่ภาพใบหน้าทหารกัมพูชาที่อยู่ในการควบคุมตัว
A: เพราะเป็นการปฏิบัติตาม อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 3) ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกควบคุมตัวต้องได้รับการคุ้มครองจากการถูกนำไปแสดงต่อสาธารณชน และต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเคร่งครัด
Q2: การเบลอหน้าเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายหรือเป็นเพียงแนวปฏิบัติ
A: เป็นทั้งหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ แนวปฏิบัติมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในช่วงที่บุคคลยังอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐผู้ควบคุมตัว
Q3: เหตุใดการเผยแพร่ภาพใบหน้าจึงอาจเข้าข่ายละเมิดอนุสัญญาเจนีวา
A: เพราะอาจทำให้บุคคลตกอยู่ในภาวะถูกกดดัน ถูกตีตรา หรือถูกใช้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งขัดต่อหลักการคุ้มครองเชลยศึกจาก “public curiosity” ตามอนุสัญญา
Q4: ใครเป็นผู้กำหนดแนวทางนี้
A: แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและคำแนะนำของ International Committee of the Red Cross (ICRC) ซึ่งทำหน้าที่พิทักษ์อนุสัญญาเจนีวา และติดตามการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวในทุกประเทศ
Q5: สื่อหรือประชาชนสามารถเผยแพร่ภาพได้หรือไม่
A: ขอความร่วมมือไม่เผยแพร่ภาพใบหน้าหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ ในช่วงที่บุคคลยังอยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลเดียวกัน
Q6: หลังจากส่งตัวกลับกัมพูชาแล้ว สามารถเผยแพร่ภาพได้หรือไม่
A: เมื่อบุคคลพ้นจากการควบคุมของฝ่ายไทยแล้ว การปรากฏตัวต่อสื่อเป็นสิทธิของบุคคลนั้นและรัฐต้นทาง ซึ่งอยู่นอกความรับผิดชอบของฝ่ายไทย
Q7: การไม่เปิดเผยหน้าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือการเมืองหรือไม่
A: ไม่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยตรง
Q8: ฝ่ายไทยยังคงเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงอย่างไร
A: แม้จะดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคุ้มครองประชาชนและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง
การไม่เปิดเผยใบหน้าทหารที่อยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทย เป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวาและมาตรฐานมนุษยธรรมสากล เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของบุคคล