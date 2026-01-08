กองทัพโต้ "ฮุนเซน-ฮุน มาเนต" ย้ำจุดยืนไทย 4 ข้อ ยึดมั่นสันติภาพ เคารพข้อตกลงหยุดยิง-กฎหมายระหว่างประเทศ สื่อสารด้วยข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2569 ศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วม ไทย - กัมพูชา ได้ติดตามถ้อยแถลงของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักข่าว Fresh News เกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยอ้างถึงถ้อยแถลงของประธานวุฒิสภากัมพูชา(นายฮุนเซน) และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา (นายฮุน มาเนต) ศูนย์ประสานงานฯ ขอยืนยันจุดยืนของฝ่ายไทย ดังนี้
1. ประเทศไทยยึดมั่นในสันติภาพและสันติวิธี ประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดว่า ปรารถนาพรมแดนแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงกัมพูชา และไม่ประสงค์ให้เกิดความรุนแรง หรือความสูญเสียต่อประชาชนของทั้งสองฝ่าย
2. การเคารพข้อตกลงหยุดยิงและกลไกทวิภาคี ประเทศไทยยืนยันการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในกระบวนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมกับฝ่ายกัมพูชา โดยมีกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Commission: JBC) เป็นผู้พิจารณาประเด็นด้านกฎหมายและเทคนิค อย่างไรก็ดี การดำเนินการเรื่องเขตแดนควรอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ไม่ตึงเครียด และอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ไทยจึงเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินมาตรการลดความตึงเครียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงร่วมฯ โดยเฉพาะการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อมนุษยธรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและชุดสำรวจในพื้นที่
3. การยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน ประเทศไทยเคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา และสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน และยึดมั่นว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนควรดำเนินไป ผ่านกระบวนการทางการทูตและกลไกที่ตกลงกันไว้ มิใช่การใช้กำลังหรือการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
4. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน ศูนย์ประสานงานฯ เห็นว่าการสื่อสารต่อสาธารณชนของทุกฝ่ายควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ลด ถ้อยคำที่อาจก่อให้เกิดความตึงเครียด และคำนึงถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ของทั้งสองประเทศ
ศูนย์ประสานงานฯ ขอยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงพร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกลไกที่มีอยู่ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน