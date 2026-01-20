“เท้ง”หาเสียงถล่มการเมืองเก่ามีทั้งคนเทา-คนค้าแป้ง ยันปชน.ไม่มีโควต้ารมต.

เชียงราย - "เท้ง ณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคส้ม ปชน." หาเสียงเชียงรายโจมตีการเมืองเก่า รวมเสียงขาใหญ่ มีทั้งคนเทา คนค้าแป้ง ชู ปชน.ไม่มีแบ่งโควต้ารัฐมนตรี ถูกถามฟ้องเพจระนาว..อ้างข้อมูลเท็จต้องใช้สิทธิป้องกันตัว
วันนี้ (20 ม.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือเท้ง หัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางไปหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ จ.เชียงราย ตลอดทั้งวัน
ซึ่งช่วงเช้าเดินทางไปที่ตลาดเชียงแสน อ.เชียงแสน เพื่อช่วยนายสุทัศน์ ยาละ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 ของพรรค โดยได้ลงพบปะกับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและไม่มีผู้มีความเห็นต่างมาเผชิญหน้า
นายณัฐพงษ์ได้ขึ้นรถปราศรัยบอกกับประชาชนว่าการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.นี้ แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะจะไม่มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากในการเลือกผู้บริหารประเทศที่มาจากอำนาจสูงสุดที่มาจากประชาชน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่าการเมืองแบบเก่าจะมีการรวบรวมเสียงกันในสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นแต่ละพรรคก็จะแบ่งโควต้ารัฐมนตรีกัน โดยไม่สนใจว่า ส.ส.คนใดมีประวัติสีเทาๆ บางคนเคยมีประวัติค้ายาเสพติดบ้าง ค้ามนุษย์บ้าง บางคนค้าแป้ง ก็ได้มาเป็นผู้บริหารประเทศ ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนเราไม่เป็นแบบนั้น แต่เราจะทำให้การเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง คนจะเข้าไปมีตำแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถไม่ใช่มาจากโควต้าดังกล่าว
เมื่อถามกรณีนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครของพรรคจะฟ้องเพจต่างๆ ทำให้มีคนออกมาพูดว่าสมัย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ก็เคยโดยด่ามาเยอะแต่ไม่เคยฟ้องร้อง นายณัฐพงษ์ระบุว่า หากเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเราไม่เคยฟ้องปิดปากใคร เพราะเรายืนยันในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเราเป็นคนสาธารณะต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่เมื่อมีการใช้ข้อมูลเท็จ บิดเบือน ในการโจมตีกันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ตนและผู้บริหารพรรคจึงต้องใช้สิทธิในทางกฎหมายปกป้องตัวเอง และจะเห็นได้ว่าประชาชนหลายคนอาจตกเป็นเหยื่อได้เราจึงต้องทำให้การเมืองไทยอยู่ในจุดที่ถูกต้อง
วันเดียวกันนายณัฐพงษ์และคณะได้เดินทางด้วยรถหาเสียงไปตามถนนสายเชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จากนั้นเดินทางไปยีงตลาดสด อ.แม่จัน ในเขตเลือกตั้งที่ 2 และตลาดสดบ้านดุ่ อ.เมืองเชียงราย ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งนี้ในการเลือกกตั้งสมัยที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งจำนวน 3 เขตเลือกตั้งจากทั้งหมด 7 เขตเลือกตั้งใน จ.เชียงราย โดยอีก 4 เขตเลือกตั้งที่เหลือเป็น ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย.