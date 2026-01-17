“ไอซ์ รักชนก” นำพรรคส้มลุยเหนือล่าง ยันไม่ปกป้องผู้สมัคร ส.ส.โดนจับเอี่ยวเว็บพนัน-ฟอกเงิน

พิษณุโลก-"ไอซ์ รักชนก"ลุยหาเสียงช่วยลูกพรรค 3 เขตเลือกตั้งพิษณุโลกไร้เสียงคนต้าน เดินหน้าต่อไปยังสุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ ยันกรณีจับผู้สมัคร ส.ส.ตาก ไม่ปกป้องใครทำผิดไม่มีอุ้ม ไม่แทรกแซงกฎหมาย
วันนี้ (17 ม.ค.) น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือไอซ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เดินทางไปหาเสียงเลือกตั้และช่วยผู้สมัครที่พรรคประชาชนส่งลงเลือกตั้งระบบเขตใน จ.พิษณุโลก โดยเดินทางไปที่ตลาดใต้เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ที่มีนายณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ของพรรคประชาชน และที่หมู่บ้านชินลาภ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก ที่มีนายณชพล พลอาสา เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรคประชาชน จากนั้นเดินทางไปที่ตลาดวังทอง อ.วังทอง ที่มีนายปุณณเมธ อ้นอารี เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 พรรีประชาชน หลังจากคืนที่ผ่านมาได้เดินหาเสียงร่วมกับนายณฐชนนที่ตลาดราชพฤกษ์ อ.เมืองพิษณุโลก มาแล้ว
ซึ่งบรรยากาศการหาเสียงของไอซ์ รักชนก ตามพื้นที่ต่างๆ พบว่าได้มีแฟนคลับเข้าไปขอถ่ายรูปเป็นจำวนมาก บางแห่ง เช่น ที่ตลาดราชพฤกษ์ถึงกับต้องจัดให้มีการเข้าแถวหรือต่อคิวถ่ายรูปโดยไม่มีผู้ที่มีความเห็นต่างไปแสดงความไม่เห็นด้วยหรือกระโกนต่อต้านแต่อย่างใด
ไอซ์ รักชนก ปราศรัยบนรถหาเสียงระหว่างเดินทางไป อ.วังทอง ว่าขอให้เลือกอนาคตของท่านด้วยการเลือกตัวแทนจากพรรคประชาชนใน จ.พิษณุโลก เลือกพรรคสิริกัญญา เลือกรังสิมันต์ เลือกรักชนก เลือกวิโรจน์ เลือกพริษฐ์ ส่วนบัตรลงประชาชามติหากท่านไม่เอาด้วยกับการเลือกฮั้วสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยึดองค์กรอิสระ ให้กาบาทที่ช่องเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ไอซ์ รักชนก กล่าวว่าตนมาช่วยหาเสียงทั้ง 3 เขตของ จ.พิษณุโลก เพราะเป็นพื้นที่อยู่ติดกันและไม่ได้มองว่าเขตใดสำคัญกว่ากันหรือมีเป้าหมายอื่น เพียงแต่มีเวลาจำกัด แท้จริงตนอยากไปให้ครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้งของ จ.พิษณุโลก จากนั้นตนจะเดินทางไปหาเสียงต่อที่ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์
ตามลำดับ
ด้านนายณฐชนน กล่าวว่าถึงเวลาวาระเปลี่ยนประเทศในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.นี้ สงครามของสีเสื้อจบไปแล้ว ต่อจากนี้คือทำสงครามกับสีเทา ถ้าอยากได้ประเทศที่ไม่มีการทุจริตคอร์คอรัปชั่น จบปัญหาทุนเทาข้ามชาติ จบปัญหาค้ามนุษย์ ให้เลือกพรรคประชาชน เพราะเรามีทีมบริหารมืออาชีพ ส่วนคำถามเรื่องผู้สมัคร ส.ส.ตาก ซึ่งถูกจับกุมนั้น พรรคยังคงใช้มาตรฐานเดิม หากใครทำผิดจะไม่มีการปกป้อง ไม่อุ้ม และไม่ใช้กระบวนการแทรกแซงทางกฎหมาย ต่อให้มีอีกก็พร้อมลงโทษ พร้อมขับออกจากพรรค
นายณชพล กล่าวว่า พรรคประชาชนหนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด จะไม่ปล่อยให้ชาวนาเดียวดายอีกต่อไป หากจำเป็นต้องเผาทางพรรคก็จะต้องไปรับฟังและช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น มีค่าเตรียมดิน เป็นต้น.