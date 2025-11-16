ใกล้ครึ่งทางแล้ว! "รถไฟเด่นชัย-เชียงของ" คืบเร็วกว่าแผน เชื่อมั่นดันท่องเที่ยว-ค้าชายแดนเหนือโตเพิ่ม

เชียงราย - การก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของ 85,000 กว่าล้าน โครงการที่เคยศึกษากันซ้ำแล้วซ้ำอีกมาตั้งแต่ปี 2503 หรือกว่าครึ่งศตวรรษ ล่าสุดคืบหน้าเกือบครึ่งแล้ว การก่อสร้างทั้งทางลอด ทางยกระดับ อุโมงค์ ฯลฯ เร็วกว่าแผน คาดเสร็จปี 71 หนุนท่องเที่ยว-ค้าชายแดนภาคเหนือโตเพิ่ม
การก่อสร้างโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ทั้งทางยกระดับ ทางลอด การขุดอุโมงค์ ฯลฯ ตามจุดต่างๆ ตั้งแต่ จ.แพร่ จ.ลำปาง จ.พะเยา และ อ.ป่าแดด อ.เวียงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ระยะทาง 323.1 กิโลเมตร ได้คืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดทางโครงการฯ รายงานว่าการก่อสร้างสะสมจนถึงสิ้นเดือน ต.ค. 2568 อยู่ที่ 46.112% ส่วนแผนงานสะสมคืบหน้า 45.211% ทำให้ผลงานสะสมเร็วกว่าแผน 0.901%
ทั้งนี้ รัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้างเอกชนให้ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานวันที่ 14 ม.ค. 2571 รวมระยะเวลาประมาณ 7 ปี ใช้งบประมาณ 85,345 ล้านบาท
สำหรับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2503 หรือกว่า 65 ปีมาแล้ว แต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาได้ทำการศึกษาเรื่อยมา ใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาครั้งละนับสิบนับร้อยล้านบาท โดยไม่มีการก่อสร้าง จนกลายเป็นโครงการในฝัน
กระทั่งสมัยรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นครั้งแรก มีจุดเริ่มต้นที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ และไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะทาง 323.1 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 59 ตำบล 17 อำเภอ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย
ตามรายทางมีสถานีทั้งสิ้น 26 สถานี ประกอบด้วย สถานีขนาดใหญ่ 4 สถานี สถานีขนาดเล็ก 9 สถานี และป้ายหยุดรถ 13 แห่ง มีการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก ตามหลัก Universal Design และยังมีการออกแบบรั้วกั้นเขตแนวสายทาง มีสะพานรถไฟ สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ 40 แห่ง ทางรถยนต์ลอดรถไฟ 102 แห่ง มีทางเชื่อมรวมและกระจายจราจร ตลอดจนสะพานลอย ทางเท้า และทางรถจักรยานยนต์ข้ามและลอดทางรถไฟ แก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 254 จุด ตลอดแนวเส้นทาง เพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความเร็วในการเดินทางขนส่งได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีลานขนถ่ายสินค้า 4 แห่ง ย่านกองเก็บและบรรทุกตู้สินค้า 1 แห่ง ที่สถานีเชียงของบนพื้นที่ 150 ไร่เชื่อมกับด่านชายแดน
เส้นทางทั้งหมดอยู่ในขต จ.แพร่ ระยะทาง 77.20 กิโลเมตร มี 6 สถานี คือ เด่นชัย สูงเม่น แพร่ แม่คำมี หนองเสี้ยว และสอง, จ.ลำปาง ระยะทาง 52.40 กิโลเมตร มี 3 สถานี คือ แม่ตีบ งาว และปงเตา จ.พะเยา ระยะทาง 54.10 กิโลเมตร มี 6 สถานี คือ มหาวิทยาลัยพะเยา บ้านโทก หวาก พะเยา ดงเจน บ้านร้อง และบ้านใหม่, และ จ.เชียงราย ระยะทาง 139.40 กิโลเมตร มี 11 สถานี คือ ป่าแดด ป่าแงะ บ้านโป่งเกลือ สันป่าเหียง เชียงราย ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง ชุมทางบ้านป่าซาง บ้านเกี๋ยง ศรีดอนชัย และเชียงของ
โครงการระบุอีกว่าเส้นทางนี้จะลดระยะเวลาในการเดินทางได้เร็วกว่า 1 ชม.-1.30 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ จะสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจการค้า สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เส้นทางตัดผ่าน ตลอดจนช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นประตูสู่การค้าชายแดนภาคเหนือเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าจากไทย
และภาคเหนือมีทัศนียภาพสวยงามของธรรมชาติตลอดทาง ทั้งแล่นผ่านเทือกเขา สะพาน สลับกับลอดอุโมงค์ เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทย-ต่างชาติ ส่งเสริมการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้เป็นอย่างดี