(คลิป) ชาวบ้านแห่ชม! ปฏิบัติการตอบโต้ทางศิลปะ ศิลปินไทยวาดภาพ 46 ทหารกล้า-สะเทือนใจภาพ “ย่าอุ้มหลาน”เหยื่อ BM21

สุรินทร์- ชาวบ้านพากันไปชมความสวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก การปฏิบัติการตอบโต้ทางศิลปะของศิลปินไทย วาดภาพ 46 ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย และสุดสะเทือนใจภาพ “ ย่าอุ้มหลาน น้องน้ำโขง 8 ขวบ” เหยื่อ BM-21 เขมร ภายใน ร.ร.บ้านไทยสันติสุข อ.พนมดงรัก ดำเนินการคืบหน้าแล้วกว่า 60 %
วันนี้ (20 ม.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าของการวาดภาพ ที่กลุ่มศิลปินไทยหัวใจรักชาติ ซึ่งเป็นคณะทำงานปฏิบัติการตอบโต้ทางศิลปะ ที่วาดภาพ 46 วีรบุรุษทหารกล้าผู้เสียสละพิทักษ์ผืนแผ่นดินไทย บน ผนังห้องเรียน ห้องน้ำและแท็งก์น้ำ ภายในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมเหล่าทหารกล้าที่พลีชีพ
รวมทั้งภาพสะเทือนใจ ที่เคยโด่งดังในข่าวและสื่อโซเชียล ระหว่างย่ากับหลาน คือ นางสะทน กันภัย อายุ 63 ปี และ น้องน้ำโขง หรือ ด.ช.ธิติวัฒน์ บุญแต่ง อายุ 8 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 159 บ.โจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็นภาพระหว่างที่ย่ากำลังอุ้มหลานชายที่โชกด้วยเลือดและย่าร้องไห้นั่งอยู่บนรถกระบะ เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังจากถูกจรวด BM-21 ของทหารกัมพูชา ยิงตกกลางบ้าน ทำให้มีคนเสียชีวิต 2 ราย คือ น้องน้ำโขง และ นายบัณฑิต อุ่นจิตร เมื่อปลายเดือน ก.ค. 68 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมของทหารกัมพูชา และผู้นำกัมพูชา ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้โกหกบิดเบือนเหมือนศิลปินกัมพูชา ที่วาดภาพบิดเบือนกล่าวหาไทยทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนทำเด็กกัมพูชาเสียชีวิต ซึ่งได้เริ่มมีการวาดภาพไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569
ล่าสุด นายรุจิภาส มีกุศล สมาชิกวุฒิสภา จ.สุรินทร์ พร้อมทีมงานผู้ช่วยและที่ปรึกษาปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา ได้เข้าไปเยี่ยมชมการวาดภาพและขอบคุณกลุ่มศิลปินไทยหัวใจรักชาติ ที่ร่วมกันแสดงออกปกป้องประเทศไทย หลังจากคณะได้ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจาก จนท.ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ การวาดภาพโดยรวมมีความคืบหน้าไปมากกว่า 60 % บางภาพใกล้เสร็จแล้ว บางภาพต้องเก็บรายละเอียดอีกมาก โดยเฉพาะภาพ 46 วีรบุรุษทหารกล้าพลีชีพ ที่คาดว่าจะใช้เวลาวาดให้แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งภาพบางส่วนที่ใกล้เสร็จแล้วก็มีความสวยงามอย่างมาก ชาวบ้านต่างพากันเข้าไปชมและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย
สำหรับปฏิบัติการตอบโต้ทางศิลปะ เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ปฏิบัติงานในสายศิลปกรรม ประกอบอาชีพ ศิลปินอิสระ และนักวาดภาพ ประกอบด้วย นายจินต์ จิรากูลสวัสดิ์ , นายวิศว ทัพพะรังสี , นายถาวร ณัฏฐภัทรเตชาธร , นายวุฒิพัฒน์ น้อยแสง,นางสาวจุฑามาศ ปิ่นเพชร , นายจิรศักดิ์ เพาะผล , นายอิทธิพล ตันติณิชกุล , นายเจษฎาพันธุ์ กงชัยภูมิ และ นายจักขณ์ศิลา ศรีมาลาวงศ์ ได้เริ่มสร้างงานศิลปะบนผนังกำแพง อาคารห้องเรียน ผนังห้องน้ำและผนังแท็งก์น้ำของโรงเรียนในหลายจุด ด้วยการวาดภาพสีอริลิค สีสเปรย์ และ อีกหลายเทคนิคทางศิลปะ