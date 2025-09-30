เรื่องเล็กของใคร? คือเรื่องใหญ่ของเรา! เจ้าของร้านใหม่สุดช้ำ ถูกมือดีพ่นสีทำลาย แจ้งความ 6 เดือนคดีไม่คืบ วอนตำรวจเร่งติดตาม

เจ้าของร้านสุดทน เปิดใจหลังถูกมือดีพ่นสีใส่ประตูเหล็กที่เพิ่งติดตั้งได้ไม่นาน แจ้งความดำเนินคดีผ่านมานานกว่า 6 เดือน แต่เรื่องกลับเงียบหายไร้ความคืบหน้า เผยเพื่อนบ้านโดนมาเป็นปีจนสิ้นหวัง ทั้งที่รวบรวมหลักฐานมอบให้ตำรวจอย่างต่อเนื่อง วอนสังคมช่วยเป็นกระบอกเสียงและให้เจ้าหน้าที่เห็นใจ เพราะนี่คือความฝันที่เขาสร้างมากับมือ
วันนี้ (30 ก.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Puttarat Horwang" ได้โพสต์ระบายความคับข้องใจ หลังจากโครงการร้านใหม่ที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างมากับมือ ถูกผู้ไม่หวังดีใช้สีสเปรย์พ่นใส่ประตูเหล็กจนได้รับความเสียหาย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เขาได้ติดตั้งประตูใหม่เมื่อ 6 เดือนก่อน และได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที
ทว่าตลอดระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมา เรื่องราวกลับไม่มีความคืบหน้าใดๆ ไม่เคยมีการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งผลการสืบสวน ทำให้เจ้าของร้านและครอบครัวรู้สึกสิ้นหวังและกังวลใจเป็นอย่างมาก โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ผ่านมา 6 เดือนกับการแจ้งความว่าถูกพ่นสีหลังจากวันที่เปลี่ยนประตูเหล็กสำหรับโครงการณ์ร้านใหม่ ไม่เคยมีการติดต่อกลับไม่มีความคืบหน้า บ้านข้างๆโดนมาเป็นปีๆทำทั้งเอกสาร รวบรวมเวลาในการก่อเหตุไปให้คุณตำรวจแล้วเข้าไปสอบถามตลอดจนหมดความหวังไปแล้ว สงสัยเรื่องไม่ใหญ่พอ จะบอกว่าสำหรับเรามันเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะโครงการณ์นี้ตั้งใจทำมาก ลงมือทำเองทุกเกือบทุกขั้นตอนแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้ ภรรยาเห็นก็ถึงกับร้องไห้ว่าเขามาทำแบบนี้เพราะอะไร สุดท้ายคนทำลอยตัว เพิ่มข้อมูลให้อีกนิดครับตรงนี้ห่างกับงานชาวเสปนที่เป็นข่าวไม่ถึง 6 นาที"
สิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตคือ พื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากย่านที่พักของชาวสเปนซึ่งเคยตกเป็นข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้ โดยใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 6 นาที ทำให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณดังกล่าว และประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เรื่องราวดังกล่าวได้สร้างความเห็นใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก หลายคนต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป