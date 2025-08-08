สาวพีอาร์แจ้งความถูกอดีตแฟน ส่งลูกน้องรุมตื้บ-พ่นข้อความหยาบข้างรถ

สาวพีอาร์วัย 33 ปี เข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ปากคลองสาน หลังอดีตแฟนส่งลูกน้องรุมทำร้าย และใช้สีสเปรย์พ่นข้อความหยาบคายใส่ข้างรถ
วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ สน.ปากคลองสาน น.ส.นิดหน่อย อายุ 33 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี อาชีพพนักงานพีอาร์ เดินทางนำเอกสารเข้าพบ ร.ต.อ.ปรีชา แสนดี รอง สว.(สอบสวน) สน.ปากคลองสาน เพื่อเข้าให้ปากคำกรณีถูกลูกน้องของ นายเต๋า อายุประมาณ 30 ปี ซึ่งเป็นอดีตแฟนที่เลิกรากันไปเป็นปี รุมทำร้าย โดยผู้ก่อเหตุเป็นชาย 3 คนและผู้หญิง 1 คน รุมชกต่อยบริเวณใบหน้าพร้อมกับใช้สีสเปรย์สีแดงพ่นข้อความหยาบคายที่บริเวณข้างรถยนต์ฝั่งขวาของผู้เสียหาย ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคัมรี่ สีขาว ทะเบียน 2 กช 5818 กรุงเทพมหานคร โดยเหตุเกิดบริเวณร้านอาหารยกยอ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 22.50 น.
โดย น.ส.นิดหน่อย กล่าวว่า เมื่อปี 66 ตนเองได้รู้จักกับ นายเต๋า ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ จึงได้เริ่มคบหากัน นายเต๋า ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสี และทินเนอร์ อยู่ที่ จ.ชลบุรี ซึ่งตนได้ไปมาหาสู่นายเต๋า ตลอด หลังจากที่คบหากันได้ประมาณ 6 เดือน นายเต๋า มีพฤติกรรมเสพสารเสพติด เวลาหงุดหงิดก็จะโมโหอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ตนพยายามบอกเลิกมาโดยตลอด จนคบกันได้ประมาณ 2 ปี นายเต๋า มีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้น เคยทะเลาะผลักตนกระแทกกับรถ จึงเป็นสาเหตุทำให้บอกเลิก เมื่อปีที่แล้ว
แต่หลังจากบอกเลิก นายเต๋า พยายามส่งแชตและข้อความมาข่มขู่ หากตนไม่ตอบแชตหรือเงียบหาย ก็จะตามมาถึงบ้านของตนที่ย่านนนทบุรี ทำให้ตนต้องหนีออกไปอยู่ที่อื่น หลังจากนั้นนายเต๋า ยังส่งลูกน้อง 3 คน ไปตามหาตนที่บ้านพ่อและแม่ ภายใน จ.อุบลราชธานี และได้ไปข่มขู่ญาติว่า หากไม่สามารถติดต่อตนได้ก็จะทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว
จนเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 22.00-23.00 น. ตนไปทานข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านคลองสาน ซึ่งวันนั้นไปกับเพื่อน 2 คน ผู้ชาย 1 คนและผู้หญิง 1 คน ขณะที่นั่งทานข้าวอยู่แล้วกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำ มีผู้ชาย 3 คน ซึ่งจำได้ว่าเป็นลูกน้องของนายเต๋า อดีตแฟนเก่า ได้บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายตน ตบหน้าและต่อยหน้า รวมถึงทำร้ายร่างกายเพื่อนของตนด้วย หลังจากทำร้ายร่างกายเสร็จก็วิ่งหลบหนีออกไป ทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บบริเวณโหนกแก้มข้างขวา เป็นรอยช้ำแดง
พอได้สติ ตนและเพื่อนจึงเดินไปที่รถของตนเอง พบมีสีสเปรย์ฉีด และเขียนคำด่าทอเป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่เต็มประตูข้างรถด้านขวา ส่วนสาเหตุที่อดีตแฟนเก่าคอยตามราวีและคอยทำร้ายร่างกาย เชื่อว่ามาจากการที่ไม่ยอมเลิกรากับตน
เมื่อวันเกิดเหตุ ตนได้เข้ามาแจ้งความไว้ที่ สภ.ปากคลองสาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนวันนี้ตนเดินทางมายื่นเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติม และให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตนอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุด จึงอยากฝากบอกอดีตแฟนเก่าว่า ตนเองทำอะไรผิดมากถึงขั้นให้คนตามมาคุกคามทำร้ายร่างกายแบบนี้
เบื้องต้นฝ่ายสืบสวน สน.ปากคลองสาน รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว ส่วนสาเหตุเป็นเรื่องการหึงหวง ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุมาดำเนินคดี โดยในวันพรุ่งนี้ (9 ส.ค.) ทางพนักงานสอบสวนจะนัดหมายให้ผู้เสียหายเดินทางมาพร้อมทนายความ เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป