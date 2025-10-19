ผาแล้วน้องน้ำขิงและลูกสาว ที่เสียชีวิตเหตุเรือยนต์ลากจูงล่มกลางแม่น้ำป่าสัก

พระนครศรีอยุธยา - เผาแล้วน้องน้ำขิงและลูกสาว ที่เสียชีวิตเหตุเรือยนต์ลากจูงล่มกลางแม่น้ำป่าสัก สามีคนขับเรือบวช9วัน ขอไม่กลับไปขับเรืออีก
จากกรณีเรือลากจูง เกิดอุบัติเหตุล่มกลางแม่น้ำป่าสัก ใกล้กับท่าเทียบเรือ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายศิราวุฒิ โพธิ์บางหวาย อายุ 24 ปี คนขับเรือหนีออกมาจากเรือได้ทัน ส่วนน้องน้ำขิง หรือ น.ส.เพ็ญนภาพร ( น้ำขิง ) มากสาคร อายุ 21 ปี ภรรยา ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน สูญหายไปภายในแม่น้ำป่าสัก เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา หน่วยกู้ภัย นักประดาน้ำ พร้อมกับครอบครัว ช่วยกันออกค้นหา จนพบร่างของน้องน้ำขิง ลอยอยู่ภายในแม่น้ำป่าสัก ห่างจากจุดที่เรือจม ประมาณ 200 เมตร ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันนี้( 19 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ วัดเรือแข่ง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ประกอบ พิธีฌาปนกิจศพ น.ส.เพ็ญนภาพร มากสาคร อายุ 21 ปี หรือ “ น้องน้ำขิง ” ที่ตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน ที่เสียชีวิตจากเหตุเรือยนต์ลากจูงล่มกลางแม่น้ำป่าสัก โดยมีการจัดตั้ง โลงศพคู่ น้องน้ำแข็ง กับลูกสาว น้องน้ำพันซ์ ที่หลังจากการชันสูตรพลิกศพของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ได้มีการแยกร่างของแม่และลูกออกมา โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเผาร่างของน้องน้ำพันซ์ลูกสาวไปก่อนแล้ว
เวลา 16.00 น. นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธาน ฌาปนกิจศพ มีครอบครัวของ ของน้องน้ำขิง โดยมี ครอบครัว ญาติพี่น้อง ผู้ประกอบการเรือยนต์ ร่วมแสดงความเสียใจ มาร่วมงานจำนวนมาก นายศิราวุฒิ โพธิ์บางหวาย อายุ 24 ปี คนขับเรือ สามีของน้องน้ำขิง ได้บวชเณร เป็นเวลา 9 วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้น้องน้ำขิง และน้องน้ำพันซ์ลูกสาว อยู่ในอาการเศร้าโศก
สามเณร ศิราวุฒิ ( สามี ) กล่าวว่า ตนเองตั้งใจจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ภรรยาและลูกเป็นเวลา 9 วัน ยังรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ยังคิดอะไรไม่ออก ส่วนของเรือตนเองไม่ขอกลับไปขับเรืออีกแล้ว หลังจากนี้ค่อยคิดต่อว่าจะไปทำอะไร เห็นเรือแล้วสะเทือนใจมากไม่กล้าที่จะขับเรืออีก อยากจะบอก ภรรยาน้องน้ำขิงและลูกสาว ไปสู่สุขติ ไปเป็นนางฟ้าอยู่ด้วยกันบนสวรรค์ ได้พบกับสิ่งที่ดีๆ ชาติหน้าขอให้เกิดเป็นภรรยา ลูกสาวเกิดเป็นลูก มาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่ลูกด้วยกันอีก
ด้าน นางสาว พรทิพา สิทธิน้อย อายุ 43 ปี แม่ของน้องน้ำขิง กล่าวว่า สามเณร ตั้งใจจะบวชให้น้องน้ำขิง และลูกสาว เป็นเวลา 9 วัน ได้พูดคุยกันไว้ทางครอบครัวไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว หลังจากนี้ให้สามเณรกลับไปทำงานที่เรือด้วยกันไปเป็นครอบครัวของแม่ เหมือนเดิมเพราะแม่รักเหมือนลูก หลังจากนี้ สามเณรตัดสินใจอย่างไร ทางครอบครัวจะดูแลกันสนับสนุน เหมือนเดิม เพราะเขาก็เป็นลูกชายของแม่ ส่วนที่สามเณร จะไม่กลับไปขับเรือ แล้วแต่การตัดสินใจของสามเณร ถ้าสะดวกพร้อมอยู่เป็นครอบครัวช่วยกันประกอบอาชีพทางครอบครัวก็พร้อมที่จะดูแล สนับสนุน
ส่วนที่ปรากฏมีคลิปเผยแพร่ออกไป น้องน้ำขิงมาเข้าร่างของพี่สาว ร้องหาย่า หายาย อยากจะเจอกับแม่ แต่ในวันนั้น แม่ยังเดินทางมาไม่ถึง ล่าสุดเมื่อเช้าเข้าร่างอีกครั้งแค่มาร้องไห้เสียใจไม่ได้สื่อสารอะไร บอกเพียงว่าห่วงลูกสาว เพราะเมื่อเช้ามีการประกอบพิธีเผาร่างของ น้องน้ำพันซ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ของวัดทำการเผาร่างของน้องน้ำขิง สามเณร ศิราวุฒิ ยืนเฝ้ามองเมรุ อยู่ตลอดเวลาไม่ยอมห่าง รวมถึงบรรยากาศความเสียใจของคนในครอบครัวต่อการจากไป เป็นภาพที่สะเทือนใจ คนที่มาร่วมงานอย่างมาก