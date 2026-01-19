“ชวน” ลุยหาเสียงภาคเหนือ ยันกระแส ปชป.ดีขึ้น-เชื่อปักษ์ใต้ได้เก้าอี้เพิ่ม เหนืออ่อนแต่คนตอบรับดี

ลำปาง - “นายหัวชวน” ตระเวนลงพื้นที่หาเสียงเชียงใหม่-ลำพูน ก่อนลุยลำปางช่วยผู้สมัครเขต 1 หาเสียง เผยกระแสพรรคดีขึ้น แม้ภาคเหนือจะว่างเว้น ส.ส.แต่ครั้งนี้ก็ยังหวังจะได้บ้าง วอนผู้มีสิทธิช่วยดัดหลังพวกซื้อเสียง สร้างการเมืองที่สุจริต ย้ำคนลำปางได้รับเบี้ยผู้สูงอายุกว่าแสนคน และโครงการ กยศ.เด็กลำปางกู้ยืมเรียนกว่าเก้าหมื่นคน ซึ่งเป็นโครงการที่พรรคริเริ่มทำขึ้น
วันนี้ (19 ม.ค. 69) นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ลำปางเพื่อช่วยผู้สมัครเขต 1 น.ส.อมลยา เจตวนิชย์ หมายเลข 7 หาเสียง
โดยมีผู้สมัคร ส.ส.เขต อีก 3 เขต ได้แก่ เขต 2 น.ส.วิชุดา ว่องวัฒนวิโรจน์ หมายเลข 1 เขต 3 นายธรภัทร ศรีปินตา หมายเลข 8 และเขต 4 น.ส.สิรินทิพย์ วงศ์วรกุลกิจ หมายเลข 4 และ นางขนิษฐา นิภาเกษม ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ร่วมต้อนรับ
ท่ามกลางแฟนคลับที่ชื่นชอบนายหัวชวนนำดอกกุหลาบและพวงมาลัยมารอต้อนรับและขอถ่ายรูปกันคึกคัก ที่บริเวณถนนคนเดินห้างเสรีสรรพสินค้า กลางเมืองลำปาง
โอกาสนี้ นายชวนได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงว่า ตระเวนมาตั้งแต่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เสียงตอบรับถือว่าดี เพราะขณะนี้กระแสของพรรคดีขึ้นมาก ซึ่งถือว่าส่งผลถึงผู้สมัคร ส.ส.เขตด้วย แต่ด้วยลำปางผู้สมัครเป็นหน้าใหม่และอายุยังน้อยทั้งหมด จึงต้องลงพื้นที่ให้หนักขึ้นหากต้องการการเมืองที่สุจริต
ส่วนการคาดการณ์จำนวน ส.ส.นั้น ด้วยตัวเลขแบบบัญชีรายชื่อมีเพียง 100 รายชื่อ หากการเมืองสุจริตไม่มีการซื้อเสียงคาดว่าพรรคก็จะได้มากขึ้น และหากตัวเลขแบบเขตช่วยด้วยก็จะช่วยหนุนให้หัวหน้าพรรคทำงานได้มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน
“ทางพรรคหวังว่าภาคใต้ครั้งนี้จะได้เพิ่มขึ้น ส่วนภาคเหนือจะอ่อน แต่หลังจากที่ผมลงมาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานคือ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ก่อนขึ้นมาที่ลำพูน เชียงใหม่ และมาลำปาง จากนั้นก็จะต่อไปที่จังหวัดตาก ซึ่งก็เห็นว่าเสียงที่ตอบรับดี”
นายชวนถือโอกาสวิงวอนคนลำปางช่วยดัดหลังพวกซื้อเสียง และเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งโดยคนลำปางร่วมกับภาคอื่นๆ เมื่อ 79 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่ยังอยู่ได้ก็เพราะความซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งที่ผ่านมาพรรคได้ทำโครงการดีๆ ไว้เยอะ อย่างโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เริ่มเพียง 200 บาท เป็น 300 บาท จากนั้นก็มีรัฐบาลเห็นว่ามีประโยชน์ก็เพิ่มกันมา เป็น 600-700-800 บาท ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้หากพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่บริหารหัวหน้าพรรคก็จะปรับขึ้นไปที่ 1,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่สามารถทำได้จริงไม่ได้พูดพล่อยๆ พื่อหาเสียงอย่างเดียว
“ที่ผ่านมาชาวลำปางรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วกว่า 1 แสนคน และโครงการ กยศ.กู้ยืมเงินเรียนดอกเบี้ยถูก เด็กลำปางก็กู้เรียนมากกว่า 9 หมื่นคน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างไว้”
ทั้งนี้ นายชวนย้ำด้วยว่าหัวหน้าพรรคตั้งใจจะนำพรรคก้าวเติบโตด้วยความสุจริต เพราะหากเราแก้การทุจริตไม่ได้บ้านเมืองก็จะกลับไปสู่วงจรอุบาทว์เหมือนเดิม จึงอยากชวนให้คนลำปางช่วยกันเลือกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งขายความสุจริต พูดแล้วทำได้จริง
และเมื่อกระแสการเมืองเปลี่ยนคนเริ่มไม่พอใจกับการทุจริตโกงกิน ซึ่งคิดว่ามาจากการเมืองก็เห็นว่าเริ่มมีกระแสไม่ยอมรับ คือต้องดัดหลังคนพวกนี้ เช่นการซื้อเสียง ขายตัว ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
“มองว่าพื้นที่ลำปางและพื้นที่อื่นๆ เช่นภาคใต้ก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังหวังว่าลำปางซึ่งเป็นแหล่งคนที่มีการศึกษาจะช่วยทำให้การเมืองดีขึ้น โดยขอให้เลือกพรรคที่ดี สุจริตอย่างประชาธิปัตย์”
หลังจากปราศรัยและขอคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส.เขตเสร็จ นายชวนได้แวะดื่มนมสดเติมพลังก่อนที่จะขึ้นรถแห่รอบเมืองลำปาง กล่าวสวัสดีทักทายประชาชนและขอคะแนนเสียงให้กับพรรค หมายเลข 27 และผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ลำปาง หมายเลข 7 หลังจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปจังหวัดตาก