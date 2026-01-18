“ชวน” ช่วยหาเสียงผู้สมัครพิด‘โลก ยัน ปชป.คัดคนดี-คนนี้ไม่ขายตัว

พิษณุโลก-อดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย ลงพื้นที่หาเสียงตลาดวังทองเมืองสองแคว ยันประชาธิปัตย์คัดแต่คนดีไม่ขายตัวไม่ย้ายพรรค ให้ 50 ล้านก็ไม่ไป กรีดคนเก่าแก่ย้ายไปทั้งๆ ที่เคยมากินนอนช่วย แฟนคลับแห่ต้อนรับบางคนโชว์บัตรสมาชิกพรรคอายุ 30 ปี
วันนี้ (18 ม.ค.) นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปลงพื้นที่หาเสียงที่เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.พิษณุโลก ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งนายวิมล สารมะโน หรือทนายเต้ย ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยนายชวนได้พบปะทักทายกับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดวังทอง อ.วังทอง หลายคนยังคงรำลึกถึงนายชวนถึงกับเข้าโผกอดและหลายคนต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นายชวน ได้กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่าครั้งหนึ่งเคยมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่ จ.พิษณุโลก ทำให้ตนได้เดินทางมากินนอนที่พิษณุโลกเพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคชื่อ "จุติ" ในการหาเสียงกระทั่งเขาได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตนจึงรู้สึกเสียดายที่คนที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างขึ้นแต่กลับย้ายไปอยู่พรรคอื่น สำหรับครั้งนี้ตนจึงตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะเพราะได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายวิมล
"การมาเสียงช่วยผู้สมัคร ถ้าคนนั้นนิสัยไม่ดี ผู้ที่ลงมาช่วยหาเสียงก็เสียหายไปด้วย แต่ทนายวิมลถือว่าเป็นคนดี อยากให้เขามีบทบาท เชื่อว่าคนนี้ถ้าเขาได้เป็นผู้แทนแล้ว ไม่ขายตัว ไม่ย้ายพรรค แม้จะได้เงิน 50 ล้านบาทก็ไม่ไป" นายชวน กล่าวและว่า
หากนักการเมืองซื้อเสียงและได้เข้าไปร่วมรัฐบาลก็จะแสวงหาผลประโยชน์ บางรายมีบริษัทรับเหมาเข้าไปก็มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สภาพวนเวียนอยู่เช่นนี้จนเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทว์ ดังนั้นเราต้องต่อต้านเรื่องนี้ด้วยการตัดวงจรอุบาทว์จากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหลังจากประเทศไทยติดอันดับการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
จากนั้นนายชวนได้เดินพบปะพบผู้คนในตลาดอีกรอบ ชาวบ้านหลายคนเข้าไปทักทายและขอถ่ายรูป รวมทั้งมีขาวบ้านรายหนึ่งเป็นชาวบ้านวังบอน ต.ชัยนาม อ.วังทอง ได้ยื่นบัตรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีลายมือชื่อของนายชวสมัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงวันที่ 25/07/2000 มาให้ดูด้วยซึ่งนายชวนได้แสดงความดีใจเป็นอย่างและตอบกลับว่ารู้สึกดีใจ ก่อนที่นายชวนจะเดินทางต่อไปยังร้านอาหารบุญเลี้ยงโภชนาซึ่งเป็นแฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนสั่งข้าวกล่องไปกินบนรถยนต์และเดินทางไปหาเสียงต่อที่ตลาดสดเทศบาล ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย และตลาดสดเทศบาล ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ต่อไป.