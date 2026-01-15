“ชวน” ควงผู้สมัครประชาธิปัตย์ลุยตลาดแม่กลอง ขอคะแนนชาวสมุทรสงคราม ย้ำตัดวงจรซื้อเสียง ดันนโยบายทำได้จริง

สมุทรสงคราม - ” ชวน“ อดีตนายกฯ พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม พบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า ขอแรงสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมย้ำจุดยืนการเมืองสุจริต ผลักดันนโยบายที่ทำได้จริง ไม่ขายฝัน
วันนี้ ( 15 ม.ค.)นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงเช้า พร้อมแนะนำผู้สมัครของพรรคในพื้นที่ ได้แก่ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 25 และนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ หรือเก่ง ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต จังหวัดสมุทรสงคราม เบอร์ 3
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก นายชวนได้เดินพบปะประชาชนตลอดแนวตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบ โดยมี น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต สส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ 5 สมัย ซึ่งครั้งนี้ลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ ให้การต้อนรับและนำพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทางมีประชาชนและแฟนคลับที่ยังคงศรัทธาในตัวนายชวนเข้ามามอบดอกกุหลาบ ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และบางรายแสดงความผูกพันด้วยการเข้าสวมกอดเพื่อให้กำลังใจ พร้อมกล่าวเชิญชวนให้นายชวนกลับมามีบทบาทสำคัญทางการเมืองอีกครั้ง
ต่อมา นายชวนได้ขึ้นรถปราศรัยต่อหน้าประชาชน โดยสรุปถึงเส้นทางการทำงานทางการเมืองของตนว่า แม้จะจบการศึกษาเนติบัณฑิต แต่เลือกเข้าสู่การเมืองเพราะเห็นถึงปัญหาปากท้องของประชาชน ตั้งแต่การเป็น ส.ส. สมัยแรก ได้ผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ทำให้ราคาข้าวสารถูกลง และเมื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มโครงการสำคัญ อาทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งประสบความสำเร็จและยังคงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน
นายชวน ยังกล่าวถึงนโยบายในอนาคตว่า พรรคประชาธิปัตย์มีเป้าหมายผลักดันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยยืนยันว่าเป็นนโยบายที่สามารถทำได้จริง ไม่ใช่นโยบายที่สร้างความหวังลม ๆ แล้ง ๆ เหมือนบางพรรค พร้อมขอแรงสนับสนุนจากชาวสมุทรสงครามให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27 และเลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต เบอร์ 3 เพื่อให้จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้แทน 2 คน เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงในสภา
นอกจากนี้ นายชวน ยังเน้นย้ำถึงการเมืองสุจริต โดยขอร้องประชาชนอย่าเลือกผู้สมัครที่ใช้วิธีซื้อเสียง เพราะจะนำไปสู่วงจรอุบาทว์ของการทุจริตตั้งแต่การถอนทุนคืนของนักการเมืองไปจนถึงการคอร์รัปชันในระบบราชการ พร้อมย้ำว่าการตัดวงจรดังกล่าวต้องเริ่มจากการตัดสินใจของประชาชนในคูหาเลือกตั้ง หลังใช้เวลาปราศรัยบนรถแห่ประมาณ 20 นาที นายชวนและคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อปฏิบัติภารกิจทางการเมืองตามกำหนดการต่อไป