กรี๊ดสนั่น! ลั่นตลาด! ชาวพระราม 2 ขอ“มาร์ค”อย่าไปไหนอีก พร้อมเทใจให้เบอร์ 27!

“อภิสิทธิ์” บุกพระราม 2 ช่วย ”มลฑาทิพย์“ขอคะแนนเบอร์ 2 ชาวบ้านโผกอดขอบคุณนโยบายเรียนฟรี ทำเด็กมีอนาคต ชาวบ้านขอ “อย่าไปไหนอีก” ประกาศเทใจให้ทั้งพรรค ทั้งเขต!
วันนี้ (13 ม.ค. 2569) เมื่อเวลา 16.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เดินหาเสียงช่วย น.ส.มลฑาทิพย์ ทิพยธนาพัฒน์ (เบนซ์) ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เบอร์ 2 เขตเลือกตั้งที่ 27 เขตบางบอน (เฉพาะแขวงบางบอนใต้ และแขวงคลองบางบอน) และเขตบางขุนเทียน (ยกเว้นแขวงท่าข้าม) บริเวณตลาดหน้าเซ็นทรัล พระราม 2 ได้แก่ ตลาดกรีนเดย์ และตลาดพิบูลวิทย์ 4 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดเส้นทางการเดินหาเสียงมีประชาชนทุกช่วงวัยเข้ามาห้อมล้อมนายอภิสิทธิ์ ขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างล้นหลาม หลายคนโผเข้าจับมือด้วยความตื้นตัน พร้อมกล่าวว่า “ดีใจที่ท่านกลับมาทำงานการเมืองเต็มตัวอีกครั้ง อย่าไปไหนอีกนะ รอท่านอยู่เสมอ” ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานต่างเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเอง สะท้อนภาพการกลับมาของพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าถึงประชาชนทุกเจเนอเรชัน
ในช่วงหนึ่งบริเวณท่ารถมีประชาชนพากันวิ่งตามนายอภิสิทธิ์ขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อขอถ่ายรูปและกล่าวขอบคุณจากใจ โดยระบุว่า ลูก ๆ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือจนจบ เพราะนโยบายเรียนฟรีที่ท่านเคยทำไว้ จึงเป็นการยืนยันว่า นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างประโยชน์ที่จับต้องได้จริง และยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชน
ขณะเดียวกันผู้ค้าและประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่หลายรายต่างยอมรับว่า การเลือกตั้งครั้งก่อนอาจตัดสินใจเลือกพรรคอื่น แต่ได้เห็นความตั้งใจจริงและการกลับมาของทีมงานนายอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ ทำให้ตัดสินใจที่จะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์และพร้อมเทคะแนนให้ เบอร์ 27 และสส.แบบเขตอย่างแน่นอน