(คลิป)ไอเดียเจ๋ง!เยาวชนบ้านปากหมันเมืองเลย ปั้น "ผีตาโขนจิ๋ว"ขาย สร้างรายได้ใช้จ่ายไปโรงเรียน

เลย-พลังเยาวชนบ้านปากหมันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมกลุ่มสร้างสรรค์งานศิลปะดินปั้น "ผีตาโขนจิ๋ว" อัตลักษณ์ท้องถิ่นด่านซ้าย กลายเป็นของที่ระลึกยอดฮิต สร้างรายได้แบ่งเบาภาระครอบครัวและเก็บสะสมเป็นทุนการศึกษา
ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย มีกลุ่มเยาวชนในชื่อ "กลุ่มกระจอกศิลป์" ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักเรียนอายุระหว่าง 13-18 ปี (ระดับชั้น ม.1 – ม.6) จากโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา และโรงเรียนศรีสองรัก โดยเด็กๆ กลุ่มนี้จะใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะดินปั้นออกขาย เพื่อสร้างรายได้พิเศษและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
น.ส.อารีญา แถวอุทุม ผู้นำเยาวชนกลุ่มกระจอกศิลป์ เล่าถึงกิจกรรมดังกล่าวว่าเป็นการทำงานฝีมืองานปั้นจากดินสู่ "ผีตาโขนน้อย" งานแฮนด์เมดสุดประณีต จุดเด่นของกลุ่มกระจอกศิลป์คือการปั้น "ผีตาโขนจิ๋ว" ขนาดเล็กเพียง 3-5 เซนติเมตร กระบวนการทำที่ต้องใช้ความใจเย็นและทักษะฝีมือ ทั้งการขึ้นรูป: ใช้ดินไทยกดลงในแม่พิมพ์ (บล็อก) จากนั้นแกะออกเพื่อจัดท่าทางตามต้องการ หลังจากนั้นนำชิ้นงานไปบ่ม วางทิ้งไว้ให้ดินแห้งสนิทประมาณ 2-3 วัน
เมื่อชิ้นงานแห้งสนิทดีแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการลงสี เริ่มจากทาสีรองพื้น และแต่งแต้มลวดลายด้วยสีสันฉูดฉาดตามเอกลักษณ์ของผีตาโขนในบุคลิกต่างๆ อย่างประณีต ขั้นตอนสุดท้ายคือการแปรรูป โดยนำชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์มาทำเป็นพวงกุญแจ แม็กเน็ตติดตู้เย็น หรือตั้งโชว์บนขาตั้งสำหรับตกแต่งบ้าน เป็นการสร้างมูลค่าจากเวลาว่าง ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กในชนบทห่างไกล
น้องอารีญาบอกว่า กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กๆ ได้แสดงออกทางศิลปะ แต่ยังกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้จริง โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายไปโรงเรียน ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรักในบ้านเกิด
สำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุนผลงานของน้องๆ เยาวชน: ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย หรือร้านค้าที่ต้องการรับไปจำหน่ายเพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา สามารถติดต่อสั่งทำได้ ไม่จำกัดจำนวน ที่เบอร์โทรศัพท์ 085-461-7230 085-460-6976
งานประเพณีผีตาโขน 2569 จะจัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2569 โดยมีไฮไลท์คือ ขบวนแห่ผีตาโขนในวันที่ 21 มิถุนายน และกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ เช่น พิธีเบิกพระอุปคุตในวันที่ 20 และพิธีทำบุญฟังธรรมในวันที่ 22 มิถุนายน สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเตรียมตัวจองที่พักล่วงหน้าได้เลย แจ้งเพื่อทราบ